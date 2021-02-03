Если раньше на мясе в супермаркетах писали без ГМО, то теперь там указано — без антибиотиков. Сейчас в Украине значительно возросла доля использования медикаментов на фермах.

Антибиотики помогают домашним животным не только противостоять болезням, но и часто стимулируют их рост. Также уже потом в супермаркетах, рынках и магазинах продавцы могут добавлять медикаменты в свою продукцию, что позволяет им дольше не портиться.

Но какие же недостатки дает нам такое использование? Прежде всего, эксперты отмечают, что антибиотики не так уж и полезны для нашего организма, если их потреблять постоянно. Наоборот, в большом количестве они вредят нашей иммунной системе, а в результате любая болезнь переносится тяжелее.

Поэтому во всем мире сейчас происходит борьба против использования антибиотиков на фермах. В Норвегии дела с этим обстоят лучше всего. Там за всем следит Ветеринарный институт и специальная организация по безопасности пищевых продуктов. Если же нарушение зафиксируют, то продукция не имеет права пойди на продажу.

Кроме того, в Европе на упаковке с мясом обязательно должно быть указано возраст животного, условия содержания и чем кормили.

А что же в Украине? Большинство супермаркетов проверяет мясо только на два антибиотика. А их, только зарегистрированных — более 30. К тому же, экспертиза только одного образца стоит около 1,5 тыс. грн. Дорогое удовольствие для торговых сетей. Поэтому Госпродслужба во время проверок нарушения встречает часто.

В Украине тоже есть производства без использования антибиотиков, хотя и встречаются они редко. Но здесь продукты будут иметь гораздо меньший срок хранения. Поэтому это важный показатель в выборе мяса, молока и сыра.

Также специалисты советуют покупать баранину вместо свинины, а индейку вместо курятины. Так шанс приобрести мясо без антибиотиков будет значительно выше. Перед приготовлением продуктов следует замачивать их в воде.

Итак, антибиотики могут быть как полезными, так и вредными для человеческого организма. Поэтому покупать продукты лучше в проверенных производителей и не соблазняться на слишком дешевую цену.

Также эксперты отмечают, что больше всего в Украине подделывают сливочное масло.