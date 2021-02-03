Artarea времени. Перезагрузка: в Украине стартует диджитал-выставка

В Украине стартует выставка картин Artarea времени. Перезагрузка.

Организаторы отмечают, что в этом проекте они объединили внутренний мир человека, величие природы и космические образы с помощью искусства и цифровых технологий, чтобы исследовать другие миры, время и вечность, связь человека с природой и вселенной.

— Мы зовем тебя выйти за пределы обыденности, чтобы выяснить, существуют ли границы между человеком и временем, между личностью и вселенной? Существует ли все друг в друге, в хрупкой, однако чудесной безграничной непрерывности жизни? Окунуться в единый космический океан, который понесет к триумфу, восторга, импульсов радости, где светит свет без света, где существует тьма без темноты, а мысль — без мысли, к мечтам космического творчества, чтобы услышать голос времени — и лучше понять себя, — сообщили организаторы выставки.

Artarea времени. Перезагрузка будет проходить каждую субботу и воскресенье с 11.00 до 20.00 по адресу: Киев, ул. Софиевская 11-15.

В стоимость входного билета будет входить посещение Digital Gallery Большой Зал (2 этаж), Digital Gallery Малая Зал (3 этаж), просмотр персональной выставки художника Игоря Куделина (2 и 3 этажа), персональной выставки художника Федора Павленко (1 этаж).

Кроме того, организаторы выставки Artarea времени. Перезагрузка сообщили, что гарантируют соблюдение всех карантинных норм и противоэпидемических мер. В помещении будут проводить температурный скрининг участников мероприятия и персонала, будет масочный режим, а наполненность диджитал галерей будет до 50% мест одного зала.

Источник: Artarea