3 февраля мужчины с именем Максим празднуют День ангела. Это талантливые, упорные, трудолюбивые люди с невероятной энергетикой.

Имя Максим в переводе с латинского языка означает самый большой, величественный.

В православии существует очень много святых и мучеников по имени Максим, чья память отмечается ежегодно.

Читайте Церковный календарь на февраль 2021

Факты ICTV подготовили оригинальные поздравления с Днем ангела Максима. Поздравьте своих знакомых от всей души, им наверняка будет приятно.

Поздравления в СМС

Пусть сегодня моментально забудутся печали,

Мы поздравления тебе, Макс, сегодня подобрали:

Крепко спать, отменно кушать,

И в жизни только свое сердце слушать!

***

Максим, тебя мы поздравляем!

Удачи, радости желаем,

Пусть будет в жизни всё прекрасно.

Живи счастливо, безопасно.

Желаем жить тебе с любовью.

И крепким будет пусть здоровье,

Чудесным самым – настроенье,

А нескончаемым – веселье.

***

Максим, желаю счастья максимум,

Любви тебе и много радости,

Твоим желаньям — исполняться,

Твоей удаче – улыбаться.

Желаю счастья безграничного,

И поведения приличного,

Ведь твой День ангела пришел,

Пускай от яств ломится стол!

***

Пусть ангел жизнь твою хранит,

И пусть беда тебя обходит,

Пусть горе от тебя бежит,

Пускай друзья всегда находят,

Пусть радость, счастье и успех,

Удача, нежность, звонкий смех,

Как в небе ранняя звезда,

Тебе сопутствует всегда!

С Днем ангела Максим!

***

В День ангела пожелаем только самого лучшего: быть единственным любимым, здоровым и непременно счастливым! Всегда двигайся вперед и пусть все твои желания и мечты исполняются на раз-два!

***

Искренне поздравляю тебя, Максим. Я хочу в этот день пожелать тебе красивой жизни, полной яркими идеями, радостными событиями, интересными путешествиями, верными друзьями, искренней любовью, неизменной удачей, стабильным благосостоянием и большим счастьем.

***

Дорогой Максим, я поздравляю тебя и от души желаю жить с максимальным энтузиазмом и с максимум возможностей реализовывать свои мечты. Любви тебе, Максимка, здоровья, удачи, крепких сил и верной дружбы. И пусть судьба всегда будет к тебе благосклонна!

Поздравления в картинках

Календарь праздников на февраль 2021

В феврале 2021 года украинцев ждет немало праздников. Уже в следующее воскресенье, 14 февраля, весь мир будет отмечать День святого Валентина, а 15 февраля – Сретение Господне.

Также в этом месяце будут отмечать профессиональные праздники бармены, стоматологи и компьютерщики.

Ознакомиться с календарем праздников на февраль 2021 года можно в материале Фактов ICTV.