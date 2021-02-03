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Факты / Lifestyle
Людмила Грубнік |

Когда выходные в феврале 2021 в Украине

В феврале 2021 года в Украине не будет дополнительных выходных дней.

зима, сніг

В третий зимний месяц украинцев ждет ряд религиозных, государственных и неофициальных праздников, но ни один из них не предусматривает введение дополнительного выходного.

У граждан Украины будет 20 рабочих дней и восемь выходных в феврале — четыре субботы и четыре воскресенья.

В то же время 1 февраля, первый день месяца выпадает на понедельник, а 28 число, последний день, — на воскресенье.

Календарь церковных праздников на февраль 2021

В феврале украинцы почти ежедневно будут праздновать религиозные праздники.

Читайте
Календарь государственных праздников на 2021 год

Однако значительным из них является только один — Сретение Господне, которое традиционно приходится на 15 число. Кроме того, в этом месяце будет несколько однодневных постов.

Детальный календарь церковных праздников на февраль 2021 читайте на Фактах ICTV.

Фото: Pexels

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