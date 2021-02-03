Американская частная космическая компания Илона Маска SpaceX осуществила летные испытания девятого прототипа межпланетного многоразового космического корабля Starship.
Ракета взорвалась при попытке приземления. Трансляция велась в Тwitter компании SpaceX.
Live feed of Starship SN9 flight test → https://t.co/Hs5C53qBxb https://t.co/ioM0D5J91I
— SpaceX (@SpaceX) February 2, 2021
Starship SN9 достиг высоты 10 км, прежде чем упасть обратно на Землю. Испытания проходили в американском штате Техас.
В ночь на 30 января на пусковом комплексе в штате Техас, где уже установлено 9-й прототип многоразового корабля Starship, команда Маска установила еще один — Starship SN10. Всего SpaceX одновременно строит 7 космических кораблей различных модификаций.
Космический туризм
SpaceX отправит в космос первую в мире полностью коммерческую миссию Inspiration 4. На борту ракеты Falcon 9 полетит экипаж, полностью состоящий из гражданских лиц.
Команда будет состоять из четырех человек, один из которых — основатель миссии Джаред Айзекман.
Falcon 9 планируют запустить в четвертом квартале этого года, возле мыса Канаверал во Флориде. Все пассажиры пройдeт обязательное обучение по программе SpaceX и пробудут на орбите несколько дней. Каждые 90 минут корабль будет делать виток вокруг Земли.