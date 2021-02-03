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Анастасія Дячкіна |

Прототип корабля для межпланетных путешествий от SpaceX разбился при посадке

Американская частная космическая компания Илона Маска SpaceX осуществила летные испытания девятого прототипа межпланетного многоразового космического корабля Starship.

Прототип корабля для межпланетных путешествий от SpaceX разбился при посадке

Ракета взорвалась при попытке приземления. Трансляция велась в Тwitter компании SpaceX.

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Starship SN9 достиг высоты 10 км, прежде чем упасть обратно на Землю. Испытания проходили в американском штате Техас.

В ночь на 30 января на пусковом комплексе в штате Техас, где уже установлено 9-й прототип многоразового корабля Starship, команда Маска установила ​​еще один — Starship SN10. Всего SpaceX одновременно строит 7 космических кораблей различных модификаций.

Космический туризм

SpaceX отправит в космос первую в мире полностью коммерческую миссию Inspiration 4. На борту ракеты Falcon 9 полетит экипаж, полностью состоящий из гражданских лиц.

Команда будет состоять из четырех человек, один из которых — основатель миссии Джаред Айзекман.

Falcon 9 планируют запустить в четвертом квартале этого года, возле мыса Канаверал во Флориде. Все пассажиры пройдeт обязательное обучение по программе SpaceX и пробудут на орбите несколько дней. Каждые 90 минут корабль будет делать виток вокруг Земли.

Фото: Depositphotos

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