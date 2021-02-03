23-летний студент из Канады Кемари Гэри Лалор рассказал секрет, как восстановил вкус и запах после коронавируса.

Парень вместе со своей мамой переболели коронавирусом. И как большинство больных, потеряли вкус и запах.

23-летний студент поделился рецептом приготовления апельсина, о котором рассказала его мама. Она сказала, что с помощью этого блюда возобновила вкус и запах всего за несколько дней.

— Она показала мне рецепт блюда, который моя бабушка готовила ей еще в детстве, — сказал он.

Рецепт чудо-блюда выглядит так: апельсин нужно держать на открытом огне, пока он не станет полностью черным снаружи. Затем необходимо снять сгоревшую кожуру апельсина и смешать его с коричневым сахаром в чашке.

Попробовав такой апельсин, парень поверил в эффективность блюда. Он решил поделиться рецептом со всем миром в TikTok.

Видео сразу набрало популярность в TikTok. Люди начали готовить по рецепту и делиться впечатлениями с “изобретателем”. Некоторые говорили о безрезультатности, а другие — об успешности.

Хирург Национальной службы здравоохранения Великобритании Каран Раджан рассказал, что этот метод применяется в медицине для попытки восстановить функции, которые повредили болезни, подобные Covid-19.

Врач добавил, что обонятельное упражнение работает не для всех, потому что у каждого свое строение тела.

Недавно врач Михаил Зильберминт из пригородной больницы в Бетесде (штат Мэриленд) сообщил, что к последствиям коронавируса, вместе с поражением легких и проблемами с почками и сердцем, может добавиться развитие сахарного диабета.

Источник: BuzzFeed News