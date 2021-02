Иногда не важно, где и как человек делает предложение своей любимой — на собственной кухне, в парке, кинотеатре, на вершине Эйфелевой башни или даже в местной забегаловке. Ведь главным компонентом в этой истории является не место, а любовь.

К примеру, в 2019 году мужчина ужинал со своей девушкой в ​​одном из заведений фастфуда. Он опустился на одно колено перед своей избранницей, которая ответила согласием, и одел ей кольцо на палец под аплодисменты остальных посетителей и персонала. Видео предложения стало вирусным и молодоженам предложили свою помощь в организации свадьбы ведущие мировые бренды.

Если же вы хотите сделать предложение своей любимой незабываемым и у вас мало идей, с этим может помочь старый добрый кинематограф. Представить и почувствовать себя одной из звезд Голливуда вполне возможно.

Факты ICTV предлагают пятерку оригинальных идей для предложения руки и сердца из популярных и романтических кинолент.

Красотка

В фильме Гэрри Маршалла представлена ​​одна из самых известных сцен признания в истории кинематографа.

В ней главный герой Эдвард (Ричард Гир) приезжает в дом Вивиан (Джулия Робертс) на белом авто с открытым люком. С букетом роз в зубах он лезет по пожарной лестнице и признается девушке в любви.

— Добро пожаловать в Голливуд! О чем ты мечтаешь? Все приходят сюда, это Голливуд, страна грез. Некоторые мечты сбываются, некоторые нет, но продолжай мечтать — это Голливуд. Всегда время мечтать, поэтому продолжай, — заканчивается такими словами фильм.

10 причин моей ненависти

В этой ленте очень чувственным является жест главной героини Кэт (Джулия Стайлз), которая перед всем классом со слезами на глазах читает свое стихотворение о том, как “ненавидит” Патрика (Хит Леджер).

Впрочем, гораздо эксцентричней и более зрелищной является выходка самого Патрика, который на глазах всей школы исполняет Can not Take My Eyes Off You. И хотя по сюжету герой только начинает влюбляться в героиню, менее романтичным эпизод от этого не становится.

Как выйти замуж за 3 дня

Кто из девушек не мечтал получить предложение на вершине огромной скалы с потрясающим видом на океан? Конечно, мы не агитируем терроризировать посольства или аэропорты в период пандемии, чтобы срочно отправиться в Ирландию, Исландию или Норвегию.

Главная героиня ленты Анна (Эми Адамс) во время своей поездки в Ирландию, чтобы сделать предложение парню, влюбляется в местного трактирщика Деклана (Мэттью Гуд).

По классическому сценарию романтических комедий все вращается с ног на голову. В финале она признается в любви Деклану, а тот становится на одно колено и делает девушке предложение.

— Вот уж не думала, что увижу тебя на одном колене, — быстро реагирует Анна. — Ваш ответ, Анна из Бостона? — спрашивает Деклан.

Конечно, она скажет Да.

Реальная любовь

Одна из самых известных сцен ленты Ричарда Кертиса — момент, в котором безнадежно влюбленный в жену своего лучшего друга Марк (Эндрю Линкольн) признается Джульет (Кира Найтли) в любви на пороге ее дома.

Он сделал это с помощью табличек. На одном из листиков написано: Для меня ты идеал.

Джульет не в силах устоять перед таким жестом, нежно целует Марка.

Предложение

Героиня Сандры Баллок — надмерный канадский босс Маргарет, которой светит депортация, если она не найдет способ легально остаться в стране, к примеру выйти замуж.

“Счастливчиком” становится ее помощник Эндрю (Райан Рейнольдс), которому она грозит увольнением в случае отказа. Сначала он отказывается и Маргарет приходится делать ему предложение на коленях прямо посреди улицы.

В финале фиктивные влюбленные по-настоящему влюбляются друг в друга и теперь очередь опускаться на одно колено за Эндрю, который делает это в офисе перед всеми сотрудниками.

В 2021 году День святого Валентина приходится на воскресенье, а локдаун уже не будет действовать, поэтому украинцы смогут отпраздновать День влюбленных полноценно. Факты ICTV также рассказывали об истории этого праздника.