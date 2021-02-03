3 февраля чтят память преподобного Максима Грека. Издавна святой Максим считался утешителем.

Принято считать, что он помогает людям справиться со всеми бедами. Кроме того, христиане молились ему о заступничестве за вдов и сирот.

Каждый человек в Максимов день должен был вспомнить добрым словом всех, кто когда-либо приходил ему на помощь, а также помочь в чем-то в ответ.

Именины 3 февраля празднуют Агния, Анастасия, Анна, Евгений, Иван, Илья, Максим.

Также 3 февраля считается Всемирным днем ​​свободной любви.

Народные приметы на 3 февраля

Ясная погода 3 февраля — жди долгих морозов.

Если в этот день супруги, взявшись за руки, встряхнут снег с дерева, растущего в их дворе, то это гарантирует им процветание и счастье.

На Максима если сделаешь доброе дело, то добро обязательно к тебе вернется.

Что нельзя делать 3 февраля

Не стоит сегодня злоупотреблять вредной пищей.

Нельзя занимать предметы быта.

Запрещено сквернословить.

Календарь праздников на февраль 2021

В полном календаре праздников на февраль 2021 больше десятка интересных дат.

Наиболее популярным праздником последнего месяца зимы является День святого Валентина (14 февраля).