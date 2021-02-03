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Факты / Lifestyle
Вікторія Гірко |

Какой праздник сегодня, 3 февраля

3 февраля чтят память преподобного Максима Грека. Издавна святой Максим считался утешителем.

3 лютого свято

Принято считать, что он помогает людям справиться со всеми бедами. Кроме того, христиане молились ему о заступничестве за вдов и сирот.

Каждый человек в Максимов день должен был вспомнить добрым словом всех, кто когда-либо приходил ему на помощь, а также помочь в чем-то в ответ.

Именины 3 февраля празднуют Агния, Анастасия, Анна, Евгений, Иван, Илья, Максим.

Также 3 февраля считается Всемирным днем ​​свободной любви.

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Народные приметы на 3 февраля

  • Ясная погода 3 февраля — жди долгих морозов.
  • Если в этот день супруги, взявшись за руки, встряхнут снег с дерева, растущего в их дворе, то это гарантирует им процветание и счастье.
  • На Максима если сделаешь доброе дело, то добро обязательно к тебе вернется.

Что нельзя делать 3 февраля

  • Не стоит сегодня злоупотреблять вредной пищей.
  • Нельзя занимать предметы быта.
  • Запрещено сквернословить.

Календарь праздников на февраль 2021

В полном календаре праздников на февраль 2021 больше десятка интересных дат.

Наиболее популярным праздником последнего месяца зимы является День святого Валентина (14 февраля).

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