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Факты / Lifestyle
Людмила Грубнік |

День ангела Екатерины: лучшие поздравления в СМС и открытках

5 февраля — День ангела Екатерины. Это имя имеет древнегреческие корни и означает чистая, непорочная. Оно очень популярно в Украине.

День ангела Екатерины: лучшие поздравления в СМС и открытках

Обладательницы имени часто спокойны и терпеливы, легко находят общий язык с окружающими.

Нередко Кати рано взрослеют и начинают помогать родителям во всем.

В именины Екатерины Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в СМС и открытках.

Поздравления с Днем ангела Екатерины в СМС

***

Екатерина — имя знатное,

Не раз звучавшее в веках.

Пусть будет счастьем жизнь богатая,

Фортуна носит на руках!

***

В День Святой Екатерины

Радости, любви и силы,

Я тебе желаю тихо,

Не услышало чтоб лихо.

***

Будь стройной, словно балерина,

Красивой, долгожданной, как весна!

Пускай тебе везет, Екатерина!

Ведь ты для счастья рождена!

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Поздравления с Днем ангела Екатерины в открытках

День ангела Екатерины День ангела Екатерины День ангела Екатерины День ангела Екатерины День ангела Екатерины

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В течение 2021 года украинцев ждет ряд больших церковных праздников.

Среди них самый значимый — Пасха.

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