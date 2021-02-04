День ангела Тимофея приходится на 4 февраля. В переводе с греческого имя означает тот, кто чтит бога.

Интересно, что по православному календарю имя Тимофей упоминается 20 раз в год.

Обычно, носители этого имени спокойные и терпеливые, имеют хорошие отношения с женщинами. О мужчинах по имени Тимофей часто говорят душа компании.

Мы собрали для вас красивые открытки с днем ангела Тимофея, чтобы вы могли поздравить своих мужчин с праздником!

СМС ко дню ангела Тимофея

От души тебя поздравим,

Наш любимый Тимофей,

Дружно мы тебе желаем

Новых веяний, идей!

Ты отличный, сильный парень,

Смелость льется через край,

Пусть придет к тебе удача,

Ты желанье загадай.

***

Тима, Тима, Тимофей,

Принимай же поскорей,

Поздравления слова,

Именины у тебя,

Так что на грусть рукой махни,

Пожелания прочти:

Будь по жизни оптимистом,

Там где надо, там артистом,

Горя никому не делай,

Дела оканчивай с пообедай,

И ангела благодари,

Ведь он исполнит все мечты!

***

Дорогой наш, славный Тимофей,

Будь всегда таким же сильным, смелым.

Будто сказочный мифический Орфей

Мастер ты любого, Тима, дела.

Поздравления скорее принимай

Ты от нас и в праздник пожелания

И друзей своих не забывай

В дни своих удач и процветания.

Календарь церковных праздников на февраль 2021

Один из важнейших праздников февраля — Сретение Господне, которое отмечают 15 числа.

Смотрите подробный календарь церковных праздников на февраль 2021, чтобы не забыть поздравить родных и друзей.