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Факты / Lifestyle
Анастасія Дячкіна |

День ангела Тимофея: поздравления в открытках и СМС

День ангела Тимофея приходится на 4 февраля. В переводе с греческого имя означает тот, кто чтит бога.

мужчина парень

Интересно, что по православному календарю имя Тимофей упоминается 20 раз в год.

Обычно, носители этого имени спокойные и терпеливые, имеют хорошие отношения с женщинами. О мужчинах по имени Тимофей часто говорят душа компании.

Мы собрали для вас красивые открытки с днем ангела Тимофея, чтобы вы могли поздравить своих мужчин с праздником!

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Поздравления с Днем ангела Тимофея в картинках

Поздравления с Днем ангела Тимофея в картинках

Поздравления с Днем ангела Тимофея в картинках

Поздравления с Днем ангела Тимофея в картинках

Поздравления с Днем ангела Тимофея

Поздравления с Днем ангела Тимофея

Поздравления с Днем ангела Тимофея

Поздравления с Днем ангела Тимофея

С Днем ангела Тимофея

С Днем ангела Тимофея

СМС ко дню ангела Тимофея

От души тебя поздравим,

Наш любимый Тимофей,

Дружно мы тебе желаем

Новых веяний, идей!

Ты отличный, сильный парень,

Смелость льется через край,

Пусть придет к тебе удача,

Ты желанье загадай.

***

Тима, Тима, Тимофей,

Принимай же поскорей,

Поздравления слова,

Именины у тебя,

Так что на грусть рукой махни,

Пожелания прочти:

Будь по жизни оптимистом,

Там где надо, там артистом,

Горя никому не делай,

Дела оканчивай с пообедай,

И ангела благодари,

Ведь он исполнит все мечты!

***

Дорогой наш, славный Тимофей,
Будь всегда таким же сильным, смелым.
Будто сказочный мифический Орфей
Мастер ты любого, Тима, дела.

Поздравления скорее принимай
Ты от нас и в праздник пожелания
И друзей своих не забывай
В дни своих удач и процветания.

Календарь церковных праздников на февраль 2021

Один из важнейших праздников февраля — Сретение Господне, которое отмечают 15 числа.

Смотрите подробный календарь церковных праздников на февраль 2021, чтобы не забыть поздравить родных и друзей.

Фото: Dreamstime

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