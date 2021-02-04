День ангела Тимофея приходится на 4 февраля. В переводе с греческого имя означает тот, кто чтит бога.
Интересно, что по православному календарю имя Тимофей упоминается 20 раз в год.
Обычно, носители этого имени спокойные и терпеливые, имеют хорошие отношения с женщинами. О мужчинах по имени Тимофей часто говорят душа компании.
Мы собрали для вас красивые открытки с днем ангела Тимофея, чтобы вы могли поздравить своих мужчин с праздником!
СМС ко дню ангела Тимофея
От души тебя поздравим,
Наш любимый Тимофей,
Дружно мы тебе желаем
Новых веяний, идей!
Ты отличный, сильный парень,
Смелость льется через край,
Пусть придет к тебе удача,
Ты желанье загадай.
***
Тима, Тима, Тимофей,
Принимай же поскорей,
Поздравления слова,
Именины у тебя,
Так что на грусть рукой махни,
Пожелания прочти:
Будь по жизни оптимистом,
Там где надо, там артистом,
Горя никому не делай,
Дела оканчивай с пообедай,
И ангела благодари,
Ведь он исполнит все мечты!
***
Дорогой наш, славный Тимофей,
Будь всегда таким же сильным, смелым.
Будто сказочный мифический Орфей
Мастер ты любого, Тима, дела.
Поздравления скорее принимай
Ты от нас и в праздник пожелания
И друзей своих не забывай
В дни своих удач и процветания.
Календарь церковных праздников на февраль 2021
Один из важнейших праздников февраля — Сретение Господне, которое отмечают 15 числа.
Смотрите подробный календарь церковных праздников на февраль 2021, чтобы не забыть поздравить родных и друзей.