Гороскоп на неделю, с 1 по 7 февраля 2021 для всех знаков зодиака

Подробный гороскоп на неделю с 1 по 7 февраля 2021 года составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

Во время первой недели ретроградного Меркурия многие дела приостановятся, появится необходимость их пересмотреть, при чем это будет касаться всех сфер жизни. Усиливается потребность в уединении, часто, раздражает общество, многие люди отличаются нестандартным поведением и замедленной реакцией. Проекты, начатые ранее, требуют трансформаций. Решение тех или иных проблем связанно с людьми из прошлого. Неделя благоприятна для устранения затянувшихся конфликтов и возобновления взаимоотношений.

Гороскоп для Овнов

На этой недели обстоятельства помогут решить самые наболевшие вопросы. Позвольте ситуациям оформиться наилучшим образом для вас, не торопите события. Если вы способны совладать со своими эмоциями, то интеллект и воля будут в гармонии. Это будет способствовать медленному, но уверенному продвижению и достижению целей. Однако не пренебрегайте критическим мышлением, планированием и советами опытных партнеров. Не подходящее время для динамичного утверждения своих идей и планов.

Гороскоп для Тельцов

Благоприятные дни для деловых переговоров, пересмотра контрактов и договоров, трансформаций в профессиональной сфере. В финансовых делах происходят перемены, возможны задержки или невыполнение обязательств как с вашей стороны, так и со стороны партнеров. Старайтесь не доводить ситуации до конфликтов, проявите терпение и тогда не придется сожалеть. Хороший период для посредничества в любом виде, а также для личных бесед и устранения разногласий. Подходящие дни для массажа, проведения комплекса оздоровительных физических упражнений.

Гороскоп для Близнецов

Благоприятное время для подведения итогов, конструктивного обсуждения планов, полезных споров. Максимум общения, возможны успешные деловые поездки и контакты. Эффективность ваших усилий высока, но успех во многом зависит от давних партнеров, коллег и друзей. Период благоприятен для пересмотра контрактов, внесения изменений, работы с документами, выработки деловой стратегии. Старайтесь не торопиться, так как чрезмерная активность может стать причиной незначительных травм. Хороший период для обсуждения семейных планов, решения насущных проблем.

Гороскоп для Раков

Ваши инициативы будут оценены по достоинству, если вы будете опираться на уже работающие проекты и реальные дела. Возможно, придется брать на себя дополнительную ответственность, в сфере взаимоотношений многое зависит от вас. Если вы проявите напористость и активность, это не вызовет протеста со стороны близких и любимых, им это даже понравится. Можете оказаться в конфликтной ситуации, но именно вы способны помочь окружающим в сложившихся неприятных обстоятельствах. Творческое мышление, которое пробудится в этот период, позволит принять вам мудрые решения.

Гороскоп для Львов

Неожиданные и может быть, даже кризисные ситуации пробудят творческие способности и интеллект. Благодаря этому появляется возможность решить давние задачи и проблемы. Возможны встречи со старыми знакомыми, коллегами, деловыми партнерами. Вы можете получить важную информацию, которая изменит привычное течение жизни. Благоприятное время для исследований, повторения пройденного материала, интеллектуального труда, поездок в те места, где были ранее. Если вы хотите что-либо возобновить или продолжить, то эти дни отлично подходят.

Гороскоп для Дев

Нестабильные и непредсказуемые обстоятельства могут способствовать изменению роли, которую вы играете в жизни коллег, друзей, родных и близких. В этот период обстоятельства заставят вас взглянуть на происходящее под другим углом. Получаемая информация и формирующиеся события, откладываются где-то в глубинах подсознания и имеют огромное влияние на ваше будущее. В этот период ваши представления о личных и деловых отношениях, дальнейшей жизни, планах и целях, могут радикально измениться. При этом, вы можете найти истинные, правильные способы достижения целей.

Гороскоп для Весов

В этот период на первый план выходит участие в деятельности групп, усиливается стремление к независимости самовыражения. Неожиданные или внезапные ситуации изменяют взгляды на существующие взаимоотношения. Если раньше у вас было много общения и контактов, нынешние обстоятельства заставят вас уделить внимание старым друзьям и сосредоточиться на уже знакомых темах. Возможно, вас ждут весьма необычные взаимоотношения, они могут носить непредвиденный характер или быть связаны с людьми, которых вы не могли представить в подобной роли.

Гороскоп для Скорпионов

Меняются планы и интересы – меняется круг людей, которые поддерживают ваши начинания, прошлое оказывает очень сильное влияние на развитие событий в настоящем. Обстоятельства и ситуации развиваются не по плану, что вносит определенный хаос в жизнь. В это время могут исчезнуть новые друзья, им на смену вернуться старые. То же самое касается и любовных взаимоотношений. Хороший период для обсуждения волнующих вопросов с партнерами. Удается решить финансовые вопросы, помощь приходит с неожиданной стороны.

Гороскоп для Стрельцов

Возобновляются и укрепляются дружеские отношения, любовные желания находят свое воплощение, в семейных и деловых отношения происходят положительные перемены. Правовые, финансовые или управленческие дела будут улаживаться, если вы не будете торопиться. Если вы давно ищете помощи по конкретному делу или проекту, то можете получить неожиданную поддержку. Период переоценки ценностей, меняются мечты, идеалы, политические и общественные предпочтения. Перемена жизненных целей и устремлений влечет за собой смену круга единомышленников.

Гороскоп для Козерогов

В этот период вы больше сосредоточены на своих потребностях. Однако реакция окружения на это может провоцировать вас на конфликты. Стремление к уединению не лучшим образом отразится на личных и семейных отношениях, которые могут пострадать вплоть до разрыва. Чтобы свести к минимуму возможные неприятности и избежать недоразумений, наиболее важным в этот период является умение ясно сформулировать свои цели, желания и составить план действий. Старые дружеские отношения возобновляются, происходят встречи с давними знакомыми.

Гороскоп для Водолеев

Повышается творческая активность, что позволит правильно использовать свой талант и ранее полученные знания в своей профессиональной деятельности. Благополучный период для деловых переговоров, переоформления документов, соглашений или же для выяснения отношений с давними личными и деловыми партнерами. В контактах и связях становитесь активны и энергичны, однако другие люди могут не успевать за вами. Самоуверенность и настойчивость в выражении своих идей и интересов, не находит поддержки окружающих.

Гороскоп для Рыб

Хорошо проявляете себя в своей профессии, а уверенность в себе способствует увеличению общественных связей. При этом, постарайтесь воздержаться от необдуманных высказываний и опрометчивых обещаний. В этот период можно разрешить споры или разногласия с партнерами, возобновить любовные взаимоотношения. Главное, не вспоминайте плохое, не провоцируйте конфликты, иначе психическое перенапряжение приведет к ухудшению здоровья, усталости и неприятным ощущениям. Обстоятельства способствуют завершению рабочих процессов и получению результата, если вы давно к этому шли.

Гороскоп здоровья

С помощью планет и знаков зодиака можно классифицировать органы и системы тела человека. Поэтому анализ гороскопа позволяет понять потенциал возникновения заболевания. Все изменения состояния здоровья могут проявляться на трех уровнях: духовном, психическом и физическом.

Общий гороскоп по знакам зодиака носит рекомендательный характер и не может заменить личную консультацию астролога или врача.

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