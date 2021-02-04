Криптовалюта Dogecoin резко выросла в цене после мемов Маска в Twitter

Известная криптовалюта Dogecoin за последние несколько часов резко выросла в цене.

Это произошло после того, как основатель компании Tesla и SpaсeX Маск опубликовал несколько мемов в своем Twitter.

Миллиардер распространил фотографию с ракетой-носителем Falcon 9, пролетающей мимо Луны, и подписал ее Doge.

Платформы, отслеживающие стоимость криптовалюта в реальном времени, начали сообщать о резком подорожании Dogecoin.

По состоянию на 13.00 4 февраля стоимость Dogecoin выросла на 50%. Эксперты связывают это именно с сообщениями Илона Маска.

Основатель Tesla ответил на это очередным мемом: он опубликовал картинку, напоминает сцену рождения Симбы в культовом мультфильме Король лев.

Сам Маск изображен в образе мандрила Рафика, который держит в руках Симбу, то есть Доге — символ криптовалюта Dogecoin.

Цена на Bitcoin

В течение января 2021 наблюдается значительный рост цены на криптовалюту Bitcoin.

Эксперты называют такие причины подорожания криптовалюты: это плановое уменьшение эмиссии Bitcoin, частые случаи спекуляций при покупке валюты, а также пандемия коронавируса.

Будет ли расти цена на криптовалюту и стоит ли сейчас вкладываться в нее, читайте на Фактах ICTV.