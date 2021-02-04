В субботу, 6 февраля, синоптики прогнозируют мокрый снег в южных, западных, а также в Винницкой, Кировоградской и Днепропетровской областях.

Ночью в северных регионах местами похолодает до -16 градусов, а днем – от -4 до -10.

На Юге страны ночная температура составит -1 -7, днем -3 +3.

В Центре ночью – от -8 до -16, днем потеплеет до -2 -7.

В восточных регионах также ожидаются значительные морозы в ночное время суток – до -13, днем в диапазоне -2 -7.

На Западе Украины ночью -2 -8, в дневное время – от -6 до +2.

В Киеве без существенных осадков, ночью -11 -13, а днем -5 -7.

Читайте Сурок Тимка спрогнозировал раннюю весну

В воскресенье, 7 февраля, небольшой снег ожидается на северо-западе, в центральных, а также Житомирской и Киевской областях.

На Севере Украины ночью -11 -21, днем – от -6 до -13.

В восточных областях ночью до -15, дневная температура составит -2 -8.

Максимум -16 ожидается ночью в Центре, а днем -5 -10.

На Юге в ночное время -2 -8, днем до -3, в западных областях ночью – от -3 до -10, днем до -5, на Закарпатье +10.

В Киеве снег, ночью -14 -16, днем до 10 градусов мороза.

Харьковский сурок Тимка III, которого традиционно разбудили 2 февраля, предсказал раннюю весну в этом году – она наступит через шесть недель.

Он не смог увидеть свою тень, потому что в этот день была облачная погода.