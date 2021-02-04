Blanc разработала новую защитную маску от Covid-19

Американская компания Blanc разработала новую защитную маску от коронавируса. Ее уже можно приобрести от $99 до $199 на краудфандинговий платформе Kickstarter.

Главной особенностью масок является то, что они полностью закрывают лицо (включая глаза). Разработчики маски предупредили, что ее можно носить не более трех-четырех часов в день.

Ее выпустили в разных цветах — белом, черном, красном, зеленом, синем, желтом и розовом. Также с помощью передних панелей маски можно менять узоры, цвета и текстуры устройства, чтобы создать новый образ и показать их уникальную индивидуальность и настроение в течение нескольких минут.

Маска Blanc имеет футуристический дизайн и высокую степень защиты благодаря использованию специальных многоразовых HEPA-фильтров, что не пропускают более 99% пыли, но обеспечивают поступление свежего воздуха в течение 14 дней. Шлем плотно прилегает к лицу, также его можно индивидуально отрегулировать.











Стиль и защита: в США разработали маску против Covid-19 на все лицо / 3 фотографии

Участники стартапа хотят выпустить дополнительный модуль, который позволит изменять голос. Также возможен выпуск других аксессуаров, к которым восходят системы дополненной реальности.



Умная маска от Covid-19

Школьники из Днепра разработали умную маску, которая в условиях пандемии может значительно облегчить работу медикам.

Чтобы измерить температуру тела, частоту дыхания и насыщения кислородом крови понадобится лишь полминуты. А все данные автоматически поступят к смартфону благодаря специально разработанному приложению. Приблизительная стоимость маски — 500 грн.