Погода на 4 февраля 2021 в Украине — прогноз погоды на сегодня

В Украине синоптики 4 февраля прогнозируют дожди в большинстве областей.

В западных регионах пройдут дожди. Температура днем 4°…8°, ночью 2°…4°.

На Севере страны прогнозируют мокрый снег. Воздух днем прогреется до 5°, ночью до 4°.

В центральных и восточных областях пройдут дожди. Днем 2°…6°, ночью 2°…4°.

Жителям южных регионов стоит приготовиться к дождям. Температура днем 6°…10°, ночью 2°…4°.

Прогноз погоды на февраль

В феврале 2021 года синоптики прогнозируют умеренные морозы. Последний месяц зимы будет снежным, временами возможен снег с дождем.

Подробный прогноз погоды на февраль 2021 смотрите на Фактах ICTV.