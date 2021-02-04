4 февраля в Украине не отмечают никаких государственных праздников, однако в этот день есть одна важная дата мирового масштаба.

4 февраля — какой сегодня праздник

Во всем мире отмечают День борьбы против рака. Это мероприятие ежегодно организует Международный противораковый союз.

В этот день неравнодушные привлекают внимание общества к глобальной проблеме, напоминают о том, насколько опасны и распространены сейчас онкологические заболевания.

Каждый год, начиная с 2008, Всемирный день борьбы против рака проходит под определенной темой. В 2020 году она звучит: Я есть и буду.

Именины празднуют Георгий, Ефим, Иван, Иосиф, Макар, Николай, Петр, Тимофей.

Также 4 февраля почитается память святого Тимофея. В народе его называли полузимником, поскольку этот день считается серединой зимы.

Народные приметы на 4 февраля:

Если днем ​​светит солнце — ждите весну раньше.

Снегопад в этот день предвещает хороший урожай летом и осенью.

Если началась метель, то, по примете, такая погода продлится еще неделю.

Сны, которые снятся на Тимофея, считаются вещими.

Что нельзя делать 4 февраля:

Из дома нельзя выносить мусор, чтобы не вынести счастья.