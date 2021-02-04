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Факты / Lifestyle
Юлія Клєцова |

Какой праздник 5 февраля

5 февраля – Всемирный день Нутеллы. Его отмечают ежегодно, начиная с 2007 года. Американка Сара Россо – блогер, проживающая в Италии, предложила провести 5 февраля 2007 года Всемирный день Нутеллы. Инициатива была подхвачена миллионами почитателей шоколадной пасты.

Какой праздник сегодня, 5 февраля

5 февраля — какой сегодня праздник

Также 5 февраля католики отмечают День святой Агаты. Ее считают небесной защитницей от природных катастроф.

В День святой Агаты освящается хлеб, соль и вода, благодаря которым место, где они находятся, охраняется от пожаров и ударов молнии. Верующие бросают в огонь освященные продукты, чтобы спасти свои жилища от бушующего огня.

Именины 5 февраля отмечают Гавриил, Георгий, Ефим, Иван, Иосиф, Леонтий, Макар, Николай, Петр, Тимофей, Анастасия и Яков.

Народные приметы на 5 февраля:

  • Солнечный день – к ранней весне.
  • Если синицы громко щебечут утром – к морозам.
  • Много снега лежит на земле – к богатому урожаю.
  • Сильный мороз – к ранней весне.
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Календарь праздников на февраль 2021

Что нельзя делать 5 февраля:

  • Ссориться с родственниками.
  • Находиться в неубранном доме.

Календарь праздников на февраль

В православном календаре на февраль 2021 года есть только один большой праздник – Сретение Господне, который всегда отмечают 15 февраля.

Это один из девяти двунадесятых непереходящих праздников, то есть с неизменной датой.

Детальное календарь церковных праздников на февраль 2021, смотрите на сайте Факты ICTV.

Фото: Dreamstime

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