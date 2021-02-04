По паспорту она Вангелия Гуштерова, в народе просто — баба Ванга. Одно из ее первых пророчеств будет касаться руководителя СССР.

Она скажет о смерти Сталина в конце 1952 года. Ответственные органы об этом услышат. Провидицу даже посадят в болгарскую тюрьму более чем на полгода.

Но Коба таки умрет в марте 1953 года. Все сбудется почти до мелочей. Вангу выпустят из тюрьмы за два месяца, после этого ее будут воспринимать всерьез.

Безошибочно она говорила, как о событиях близкого, так и далекого будущего. Не всегда все было так очевидно. В 1969 году она расскажет, что видит достойную женщину в оранжево-желтые платье в дыму и огне.

В тот день случится много мистического. В свое яркое шафрановое сари Ганди откажется надевать пуленепробиваемый жилет, хотя носила его постоянно последние годы. Один из охранников выпустит в нее 30 пуль из пистолета-пулемета. Так все будет в дыму и огне.

Тогда станет понятно. Для Ванги не имеют значения ни расстояния, ни временные отрезки. Так же как-то она заговорит и о другом дальним континенте.

Страх, страх! Братья американские падут, их заклюют птицы железные. Из кустов волки будут выть. Кровь невинная польется рекой, — предсказывала Ванга в 1989 году.

Оно произойдет в 2001 году. Птицами оказались похищены террористами самолеты. Конспирологи заметили и то, что Куст с английского произносится как Буш, созвучно с фамилией президента, который был тогда у власти в Соединенных Штатах.

Друзья и родные Ванги рассказывают, что она оставила пророчества вплоть до 2036 года и утверждают, среди них было и то, что свидетельствовало о появлении смертельно опасного вируса.

Дом провидицы, что славилась на весь постсоветское пространство, выглядит довольно скромно. Чтобы попасть к бабе Ванге люди с ночи ставили палатки и оставались там спать.

Каким образом Ванга помогала людям и с чем к ней шли — об этом говорят множество подарков, которые здесь повсюду.

В своей комнате провидица закрывалась, чтобы восстановить силы после тяжелых сеансов. Ванга, как говорят, безумно уставала, потому что работала с девяти утра до шести вечера.

Слепой она была с детства. В 12-летнем возрасте, когда девушка возвращалась домой, вихрь урагана подхватил ее вверх и отбросил на сотни метров. Песок засыпал глаза, местные врачи были бессильны.

Но свой необычайный дар Вангелия Гуштерова получит не тогда, а только потом, утверждает ее племянник. Всю жизнь она будет работать бесплатно, принимать только подарки.

Официально коммунистическая власть Болгарии способности Ванги никогда не признавала. Но не признавая это, власть не упустила шанса заработать на ней. В 1967 году ее сеансы сделали платными. Билеты можно было приобрести в специальной кассе

Иностранцы за визит платили $50, местные вдвое меньше. За год она принимала почти 100 тыс. человек. Более того — Вангелию Гуштерову сделали старшим научным сотрудником в одном из институтов.

Генсеки, министры, известные политики тоже стремились узнать свое будущее. Говорят, что ее тет-а-тет с дорогим Леонидом Ильичом длился всего несколько минут. На дольше приехал пресс-секретарь первого президента Ельцина Сергей Медведев.

Он будет спрашивать, выиграет ли Ельцин выборы и получит положительный ответ. Впоследствии он сыграет самого себя в сериале Вангелия и расскажет о тех событиях.

Но чаще всего Вангу будут посещать конечно болгарские лидеры. В доме провидицы до сих пор стоит невероятно дорогая голубая мебельная гарнитура. Это подарок дочери генсека Болгарской компартии.

Дар предсказания ограничил ее свободу. В Ванги была выключена зарубежная телефонная связь. Однажды она захотела поехать в, казалось бы, дружественную Москву. Но даже туда ее не выпустили.

Оказывается, что Ванга не раз вспоминала и об Украине и ее будущее. Утверждает ее ученица Ваня Станева, которая живет сейчас в Лондоне. Она помнит свою первую встречу с провидицей до мелочей.

Ванга, как говорит Станева, еще в период перестройки предсказывала распад советской империи и независимость республик.

Ученица Ванги озвучила прогноз для нашей страны на ближайшие годы. Это прежде всего экономический прорыв и завершение войны на Донбассе.

Сейчас в это трудно поверить, но 40 лет назад в пророчества Ванги тоже не сильно верили. Многие и сейчас считают ее проектом спецслужб. Но как тогда быть с многочисленными свидетелями ее исцелений и предсказаний. Она и день своей смерти назвала с невероятной точностью.

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