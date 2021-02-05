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Факты / Lifestyle
Анастасія Дячкіна |

Будет солнечно, но морозно: погода на 5 февраля (КАРТА)

Погода в Украине на пятницу, 5 февраля, обещает быть солнечной, однако минусовая температура еще будет держаться.

Будет солнечно, но морозно: погода на 5 февраля (КАРТА)

На Западе страны синоптики прогнозируют от +4 до -4 градусов днем, а ночью температура будет держаться на уровне от -1 до -9.

На Севере предполагается похолодание до -11 ночью, а днем ​​дойдет до -7.

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В восточных областях Украины будет немного теплее — температура будет держаться около нуля.

На юге также будет плюсовая температура — до +5 градусов днем.

погода 5 лютого

Погода на выходные

В субботу, 6 февраля, синоптики прогнозируют мокрый снег в южных, западных, а также в Винницкой, Кировоградской и Днепропетровской областях.

В воскресенье, 7 февраля, небольшой снег ожидается на северо-западе, в центральных, а также Житомирской и Киевской областях.

Подробный прогноз погоды на выходные в Украине, читайте на сайте Факты ICTV.

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