Погода в Украине на пятницу, 5 февраля, обещает быть солнечной, однако минусовая температура еще будет держаться.

На Западе страны синоптики прогнозируют от +4 до -4 градусов днем, а ночью температура будет держаться на уровне от -1 до -9.

На Севере предполагается похолодание до -11 ночью, а днем ​​дойдет до -7.

В восточных областях Украины будет немного теплее — температура будет держаться около нуля.

На юге также будет плюсовая температура — до +5 градусов днем.

Погода на выходные

В субботу, 6 февраля, синоптики прогнозируют мокрый снег в южных, западных, а также в Винницкой, Кировоградской и Днепропетровской областях.

В воскресенье, 7 февраля, небольшой снег ожидается на северо-западе, в центральных, а также Житомирской и Киевской областях.

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