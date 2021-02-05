PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle
Валентина Летяк |

День ангела Ксении – значение имени и поздравления

6 февраля день ангела отмечают все Ксении. Именины у обладательниц этого имени в 2021 году будут еще четыре раза: 20 марта, 6 июня, 26 августа и 15 сентября.

день ангела

Ксения – с греческого переводится как гостеприимная, странствующая.

Женщины с этим именем обладают большой силой духа. При этом они очень чувствительны и неуравновешенны, поэтому их легко обидеть, задеть за живое.

В жизни Ксений больше заботит собственный дом, чем профессиональные успехи. Поэтому их считают прекрасными хозяйками.

Факты ICTV подготовили оригинальные поздравления ко дню ангела Ксении.

Читайте
Православный календарь 2021: церковные праздники, посты и поминальные дни

СМС и поздравления в прозе с днем ангела Ксении

***

Ксения чудесная,
Самая прелестная!
Поздравления принимай,
Быть счастливой обещай!

А еще здоровой, доброй,
По утрам, конечно, бодрой.
В окружении любви
Чтоб сбылись твои мечты!

***
Принесут пусть лишь успех
Все твои стремления,
Я блистать во всем желаю,
Дорогая Ксения.

Счастья, крепкого здоровья,
Восхитительных событий,
Пылкой, преданной любви,
Ярких и больших открытий.

Я желаю быть всегда
Барышней шикарной,
Лучезарной, заводной
И неординарной.

***
У Ксении сегодня праздник!
Я поздравляю от души.
Желаю крепкого здоровья,
И безупречной красоты.

И этот день пройдет с улыбкой,
И будет много теплых слов.
Будь счастлива, неповторима.
И пусть хранит тебя любовь.

***
Будь милой, наша Ксения,
Как солнышко весеннее,
Всех удивляй веселостью,
Успешностью, проворностью!

Пусть будет счастье вечное
С любовью бесконечною,
Глаза блестят пусть радостно,
И жизнь проходит сладостно!

Будь милой, наша Ксения,
Как солнышко весеннее,
Всех удивляй веселостью,
Успешностью, проворностью!

Пусть будет счастье вечное
С любовью бесконечною,
Глаза блестят пусть радостно,
И жизнь проходит сладостно!

***
С именинами, милая Ксения! Наша прекрасная красавица и умница! Поздравить ее с днем ангелам хотят все, чтобы пожелать всего самого лучшего. День ангела – праздник великий, так пусть в этот день у тебя сбудутся все мечты. Счастья, любви и красоты. Чтобы душа всегда сияла, а ты чтобы горя никогда не знала. Будь весела, активна и прекрасна. Чтобы солнышко тебе светило ясно.

***
Вот и пришел твой праздник – день ангела! Ксения прекрасная — сегодня именинница. А мы уже готовы поздравлять и всего прекрасного желать. Будь еще прекрасней, милая. Будь еще счастливее, родная. Чтобы ангел твой, хранитель твой, тебя нес на крыльях счастья каждый день и каждый час. Желаем любви, красоты и успеха. Чтобы не было в жизни помех.

***
Ксению поздравляем мы сегодня! С именинами, с днем прекрасным. Чтобы в день ангела цвела ты и каждый день дарила всем улыбку. Чтобы ангел твой не дал тебе и шанса на ошибку. Чтобы дорога была светлой и удачной — именно так, а не иначе. Ты поздравления прими и позволь тебя благословить. Благословить на радость и успех, на счастье, долголетие и миллион побед.

День ангела Ксении – открытки

День ангела Ксенії - листівки

День ангела Ксенії - листівки

День ангела Ксенії - листівки

День ангела Ксенії - листівки

День ангела Ксенії - листівки

Церковные праздники в феврале 2021

В православном календаре на февраль 2021 мы собрали все церковные праздники.

Самый большой из них — Сретение Господне, которое всегда отмечают 15 февраля.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка