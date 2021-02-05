PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle
Анастасія Дячкіна |

День ангела Оксаны: значение имени и поздравления

День ангела Оксаны празднуют несколько раз в год, в том числе и 6 февраля. Также именины выпадают 20 марта, 6 июня, 26 августа, 15 сентября и 31 января.

День ангела Оксаны: значение имени и поздравления

Имя Оксана имеет греческое происхождение и означает иностранка или гостеприимная.

Именно девочкам, которые родились под знаком зодиака Водолей, лучше всего подойдет имя Оксана.

В детстве обладательницы имени добрые и заботливые, спокойные и послушные девушки, которые радуют своих родителей.

Обычно у Оксаны положительный характер. Она отзывчивая, доброжелательна, честная и искренняя. У женщин по имени Оксана в основном правильные принципы и они никогда их не нарушают.

Если у вас есть знакомые или близкие обладательницы волшебного имени Оксана, не забудьте поздравить их с Днем ангела!

Поздравления в СМС

*****

Оксана, с праздником тебя!
Чтоб ты по жизни шла любя,
Чтоб все проекты удавались,
Ну а преграды — не мешались.

*****

Желаю, Оксана, тебе я идей,
Всегда интересных и новых затей.
Чтоб в жизни тебе всё всегда удавалось,
Чтоб по пустякам ты бы не волновалась.

*****

Желаю, Оксана, тебе я идей,
Всегда интересных и новых затей.
Чтоб в жизни тебе всё всегда удавалось,
Чтоб по пустякам ты бы не волновалась.

Поздравления в прозе

*****

Поздравляю с днем ​​ангела, прекрасную Оксану! Хочется пожелать яркого света в жизни и радостных праздников души, успех во всех делах и замыслах, волшебной красоты и невероятной доброты сердца, больших успехов и достижений, крепкого здоровья и отличного настроения.

*****

Поздравляю тебя с Днем ангела! Желаю успеха во всех жизненных сферах, гармоничных отношений в семье, женского счастья, личностного роста, осуществления самых заветных желаний и отсутствии препятствий на пути к цели.

*****

Оксанка, с праздником тебя! Оставайся такой же красивой, умной, доброй и искренней! Купайся во внимании, получай все желаемое и радуйся всем возможностям, которые дарит судьба! Береги себя, лови удачу за хвост и наслаждайся жизнью!

Поздравления в картинках

День ангела Оксани - привітання День ангела Оксани - привітання День ангела Оксани - привітання День ангела Оксани - привітання День ангела Оксани - привітання

Календарь праздников на февраль

Календарь праздников в феврале пестрит разными датами, однако дополнительных выходных украинцы не получат.

В частности, 14 февраля отмечают самый романтичный праздник День Святого Валентина.

Согласно церковному календарю, 19 февраля начнется Великий пост.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка