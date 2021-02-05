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Факты / Lifestyle
Оксана Доротюк |

Когда в Украине Масленица 2021 — дата

Масленицу 2021 будут праздновать с 8 по 14 марта.

Когда в Украине Масленица 2021 — дата

Этот переходящий праздник украинцы ежегодно отмечают  накануне Великого поста. Дата празднования меняется в зависимости от Пасхи.

По традиции, Масленицу празднуют целую неделю до дня начала Великого поста. Чтобы узнать точную дату, нужно от Пасхи отнять 48 дней (количество дней в посте) и именно неделя накануне вычисленного числа и будет неделей Масленицы.

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Календарь государственных праздников на 2021 год

В 2021 году праздник Масленицы приходится на Международный женский день — 8 марта, а 15 марта начинается Великий пост.

В общем этот праздник отмечают веселыми гуляниями, приготовлением блинов с разнообразными начинками, а люди наедаются вкусностями накануне поста.

По традициям, блины выпекают из пшеничной, кукурузной, ржаной, гречневой и овсяной муки.

Календарь церковных праздников

В календаре церковных праздников на 2021 год главным праздником для православных христиан является Светлое Христово Воскресение, а его дата приходится на 2 мая.

Всего в церковном календаре 12 двунадесятых праздников, три из которых зависят от даты Пасхи — Вход Господень в Иерусалим, Вознесение и Троица.

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