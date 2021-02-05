Лев считается одним из самых страстных знаков зодиака. И недаром, ведь его стихией является огонь. Ему лучше всего подходят такие камни, как бриллиант, аквамарин, рубин, янтарь, гранат и сапфир.

Люди, которые родились в период с 23 июля по 23 августа, живут именно под этим знаком. Факты ICTV собрали для вас самые основные характеристики Льва.

Общая характеристика Льва

Этот знак зодиака является настойчивым, амбициозным и умеет достигать своих целей. Он сильный, решительный, храбрый, эмоциональный и чувственный. Знак Льва любит внимание со стороны других людей. Он всегда готов помочь ближним.

Также такие люди являются хорошими организаторами и не любит рутинной работы. Лев однозначно является прирожденным лидером. Но ему сложно признавать свои ошибки.

Люди под этим знаком умеют произвести впечатление и пользуются авторитетом на работе.

Мужчина-Лев

По словам астролога Ренаты Раевской, мужчина-Лев, несомненно, любит внимание и комплименты. Часто он самоуверенный и самовлюбленный. Это сильная личность, которая знает себе цену и хочет, чтобы окружающие относились к нему соответственно.

В работе Лев может замыкаться в себе, особенно в периоды кризиса. Это довольно творческий знак зодиака, который не может постоянно жить в рутине. Ему нужна постоянная смена окружения.

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В отношениях Львы стремяться быть главными и чтобы их любили больше. Но мужчины-Львы не отличаются верностью. Они полигамны и нередко могут заглядываться на других женщин. Однако астролог не советует сильно обращать на это внимание.

Этот знак может изменить, но это не станет причиной покинуть семью. Для него существует только одна любовь. Однако сам он измену не простит. Женщина для мужчины-Льва должна быть ухоженной и тоже любить себя. Она должна быть готова поддержать его в любой момент в моральном и финансовом плане.

Женщина-Лев

Астролог Рената Раевская отмечает, что женщина-Лев — яркая, энергичная и быстро забывает обиды. Она домашняя и будет создавать максимальный уют в своем доме. Дети для нее самое главное в жизни — будет уделять им максимум внимания и заботы. Она горой стоит за свою семью.

Всегда хранит вещи и деньги. Женщина-Лев знает себе цену, умеет себя подать и периодически будет в центре внимания. Она не любит критики. Ей нравится похвала о методах воспитания, кулинарии и внешности.

Женщина-Лев умеет адаптироваться к любым условиям и может выйти успешной даже из самых сложных ситуаций. Она может дать мудрый совет.

В отношениях со слабым партнером этот знак всегда будет выше него и будет на него давить. Поэтому ей больше импонируют сильные физически и духовно люди. Она любит внимание мужчин. Ей нравятся эксперименты в романтическом и сексуальном плане. Женщина-Лев любит широкие жесты со стороны сильного пола.

Совместимость Льва

Наиболее совместим Лев с такими знаками, как Стрелец, Овен, Телец и Рыбы. Сложности в отношениях чаще всего возникают с Девами и Близнецами.

Подарки для мужчины-Льва

Лев любит роскошь. Поэтому дешевый подарок для него можно даже не рассматривать. Мужчине под этим знаком зодиака можно подарить: часы, уникальную ручку, эксклюзивную книгу, картину или фото с его изображением, сертификат в дорогой СПА или спортзал или же путевку на престижный курорт.

Подарки для женщины-Льва

Женщина-Лев тоже не против, чтобы ее порадовали чем-то особенным. Это может быть ужин в ресторане, огромный букет, сертификат в салон на различные процедуры, кольцо или иное драгоценное украшение, фотосессия или та же путевка на курорт.

Характеристика знака зодиака объединяет черты, которыми могут обладать все его представители. Но не будем забывать, что всегда бывают исключения, и то, что каждый человек имеет свою изюминку, которая будет выделять его среди других.

На 2021 астрологи предсказывают украинцам много изменений и ярких событий. Они подчеркивают, что он будет намного легче предыдущего.