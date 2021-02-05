Неизвестные факты из жизни Ванги и предсказания на будущее

Болгарская прорицательница Ванга, пожалуй, одна из самых загадочных женщин ХХ века. Ее пророчества снимали на старые видеокамеры сотни журналистов, и впоследствии они сбывались с большой точностью. К ней всегда стояли очереди из посетителей, и она действительно помогала там, где врачи были бессильны.

Вожди и генсеки тоже стремились получить консультацию относительно будущего. Кем она была и как получила свой удивительный дар? Для того, чтобы это узнать и отсечь многочисленные фейки, которые распространяются о ней в интернете, мы обратились к ближайшим друзьям и родственникам Ванги и узнали, как она совершала свои чудеса и предсказывала будущее.

Обычный день проводницы глазами племянника Ванги

Любой телевизионный репортаж, снятый во времена жизни Вангелии Гуштеровой (Полное имя Ванги по паспорту – Ред.), чаще всего начинался с очереди людей, приехавших к ней за помощью. Они растягивались на сотни метров перед ее домом в маленьком поселке Петрич, на границе Болгарии и Северной Македонии.

Можно подумать, что пожилая женщина совсем не имела свободного времени для себя и своей семьи. Однако, близкие рассказывают, что это совсем не так.

Слепая провидица обычно работала до 18:00 и даже имела выходные. Ее племянник Огнян Стоянов вспоминает, что его, как множество детей, отправляли к бабушке на все лето. Поэтому многочисленные чудеса, сопровождавшие ее, были частью его повседневной жизни:

— Это сейчас сказали бы “чудо”, а тогда я не видел ничего необычного. Например, рабочие, красили пол, могли пропустить часть, и она точно указывала им место, где они недосмотрели, могла даже спиной стоять или в другой части комнаты. Когда я хотел самый вкусный кусочек мяса в бульоне и черпал ковшом, чтобы его найти, говорила вправо или влево двигаться. И всегда угадывала.

Уже в годы его студенчества, утверждает Стоянов, бабушка предсказала судьбы многих его однокурсников. Указывала и на тех, с кем впоследствии были конфликты. Ранее, его отцу не советовала идти в комсомол и вступать в Коммунистическую партию, потому что видела падение коммунизма, когда никто о таком подумать не мог.

Говорила ли когда-то о пандемии коронавируса? Родные говорят да, но тогда они еще не понимали значения ее слов.

— Она говорила, что к 2020-й будет очень тяжелым годом. Что мол: Сынок, готовься, собирай на будущее деньги. Я запомнил это, так и сделал. А еще говорила: Это сейчас вы с друзьями ходите в рестораны, пьете кофе и смеетесь. Тогда же будете в автомобилях пить кофе и курить. Прошлой весной я был поражен, потому что именно так мы выходили с друзьями вовремя локдауна, парковались рядом и пили кофе в авто, – делится воспоминаниями Стоянов.

Что слышал на приемах любимый переводчик Ванги?

Так с чем же шли к Ванге люди? Не всегда это было стремление увидеть будущее. Иногда посетителей интересовали вполне обыденные вещи: здоровье или поиск того, кто исчез. И, поскольку к ней ехали со всего Союза, женщине, говорившей на сложном болгарско-македонском диалекте, был нужен переводчик, который работал бы с ней.

В течение нескольких лет это был ее сосед, тогда еще молодой парень Тодор Тодоров. Он рассказывает, что иногда старушка давала советы даже местной полиции.

— Во времена моей работы был случай: утонул в реке местный парень, его долго не могли найти. Тогда к бабе Ванге обратилась даже не полиция, а родители. Она сказала: Не там ищете. Спуститесь на 150 метров ниже и берите левее. И действительно, она была права. Это произошло на моих глазах! Это не местная легенда.

Часто она работала с травами. Сама их не собирала, но советовала, что в какой пропорции смешать и как принимать, – рассказывает Тодоров. Ну, а о том, каким образом провидица видела будущее, говорит осторожно.

Периодически у нее наступало особое состояние, когда она начинала быстро и не останавливаясь говорить. Это могло произойти в любое время. Поэтому дома у провидицы почти всегда находились несколько крепких парней, которые, по подозрениям переводчика, были представителями местных спецслужб, приставленными, чтобы не пропустить важной информации.

— Это были крепкие мужчины. Они все время были напряжены, ловили каждое мое слово и не давали задерживаться у Ванги с личной беседой. Однажды, когда это случилось, один из них подошел и начал толкать меня пальцем в спину, молча, просто намекая: Скорее уж, заканчивай. Бабушка ему говорит: А ну отойди, ты здесь никто. К Богу лучше обратись.

Друг Ванги Дмитрий Гачев про почетных гостей провидицы

Чем громче гремела на весь Советский Союз слава болгарской бабы Ванги, тем выше по статусу были люди, которые обращались к ней. Дмитрий Гачев попал в Петрич вместе с другом Любомиром Левчевим, который в то время был председателем союза писателей Болгарии.

Тогда к ней домой за советом уже регулярно приходила дочь главного секретаря болгарской компартии Тодора Живкова Людмила, заезжал и актер, игравший Штирлица, Вячеслав Тихонов, и даже отец певца Киркорова – Бедрос.

— Тогда была такая звезда – певица Лилия Иванова. Ванга посоветовала ей всегда, когда та летела на гастроли самолетом, одеваться в белое. Однажды она забыла, приехала в аэропорт и поняла, что надела другой цвет, помчалась домой, но все же пропустила самолет. Он в тот день разбился.

В 1963-м ее способностями заинтересовались ученые Болгарского института суггестологии. Конференцию с участием болгарских светил науки показали даже в одном из советских документальных фильмов о Ванге, – рассказывает Гачев. Исследователи провели множество экспериментов, однако разгадать ее феномен им не удалось. А вот статистику таки собрали. По их данным, 87% предсказаний провидицы сбывались.

— Однажды, во время какого-то небольшого ремонта, в доме “бабы Ванги” демонтировали одну из стен. За ней нашли множество микрофонов – прослушивали комнату, где она работала. Конечно, мы все тогда все понимали. Спецслужбы хотят знать, с какими вопросами к ней приходили иностранные граждане. Я считаю, она тогда чувствовала слежку, потому что иногда просила меня выйти в сад, чтобы сказать шепотом что-то важное.

Футуристические пророчества Ванги, которые от нее слышали близкие люди

Самыми громкими предсказаниями болгарской провидицы считаются победа Советского Союза во Второй мировой войне, предсказание смерти Сталина, перестройки и исчезновение СССР. Из мировых событий – это война в Сирии и теракты 11 сентября 2001 года, произошедшие в США.

Однако ее родные и друзья вспоминают слова Вангелии, которые пока не сбылись. Это пророчества о высокотехнологичном будущем, которое сейчас выглядит как научная фантастика.

— Я лично слышал от нее, что в будущем не будет ночи. Города будут подсвечиваться огромными зеркальными щитами, которые установят в космосе, и они будут светить круглосуточно. Поэтому дети повзрослеют, никогда в жизни, не видя темной ночи. Им об этом будут рассказывать на специальных лекциях в школе, – вспоминает слова Ванги ее племянник Огнян Стоянов.

Это могло бы показаться невероятным, но некоторые из подобных предсказаний “бабы Ванги” уже сбылись. Например, о поездах, летящих в воздухе. Такие уже есть в Японии и Южной Корее. Их крепления установлены вверху, и с земли действительно может показаться, что они летят.

Слышал Стоянов, как говорила бабушка и о временах, когда не будет пчел и, соответственно, меда. В дефиците будут также молоко и сыры, их смогут себе позволить только состоятельные люди. А вот переводчик Тодор Тодоров рассказывает и об успехах, которые ожидают людей в будущем.

— Она говорила то, что сейчас трудно понять. Например, что болезни будут лечить электронным способом, который разработает ученый из США. Также о том, что в будущем человечество колонизирует планеты вокруг. А ведь до этого, как мне кажется, осталось не так уж много времени.

Пророчества “бабы Ванги” временами могли быть абсолютно негативными – о катастрофах, войнах и природных катаклизмах. Однако были и вполне положительные – о научных открытиях и технологических прорывах. Сама же она говорила, что, несмотря на предупреждение, человек способен управлять своими решениями, а именно это в первую очередь создает события завтрашнего дня.