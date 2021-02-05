Полнолуние в феврале 2021 года будет в конце месяца. Украинцы будут наблюдать полную фазу 27 февраля. Светило будет находиться в знаке Дева.

Полнолуние обладает способностью влиять на общее состояние человека, его самочувствие, возможная повышенная чувствительность и эмоциональность.

Читайте Календарь магнитных бурь на 2021 год

В феврале 2021 года отмечают несколько благоприятных дней в соответствии с фазами месяца. Такие дни будут 2, 7, 17, 22 февраля. В тоже время неблагоприятные наблюдаться — 4, 11, 19, 27 февраля.

В день полнолуния в феврале 2021 года стоит устроить себе отдых, не принимать важных решений.

Лунный календарь на 2021 год

Лунный календарь на 2021 год предусматривает много благоприятных дней. С помощью такого календаря можно узнать циклические изменения фаз Луны, лунные дни, получить рекомендации относительно дел и планов.

В лунном календаре на 2021 год можно подробно ознакомиться с количеством неблагоприятных дней и что не стоит делать.