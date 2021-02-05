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Факты / Lifestyle
Юлія Клєцова |

Что подарить девушке на День святого Валентина 2021

День святого Валентина – самый романтичный день в году. И все мужчины стремятся сделать своим любимым женщинам особенный подарок, который бы помог подчеркнуть силу их чувств.

День святого Валентина

Если вы еще не определились с подарком, а идей, что подарить, не хватает, Факты ICTV собрали лучшие варианты подарков на День святого Валентина любимой девушке.

Украшения

Что подарить девушке на День святого Валентина

Минималистичные серебряные украшения до сих пор являются трендом и стоят недорого. При покупке украшения стоит обратить внимание на подвески, серьги или браслеты. Дарить кольцо не стоит, если вы не хотите, конечно, сделать своей девушке предложение в этот день.

Вазон

Что подарить девушке на День святого Валентина

Если девушка любит цветы, тогда стоит ее порадовать каким-нибудь необычным вазоном, который будет долго радовать ее своим цветением или даже плодами.

Это может быть что угодно – цитрусовое дерево, фикус, гортензия или даже цветущий кактус.

Ночник

Что подарить девушке на День святого Валентина

Лампа, набор аромасвечей или оригинальный ночник станет хорошим подарком для девушки в День святого Валентина. Свет создаст романтическую атмосферу и может служить стильным элементом декора, создавая уют.

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Сертификат магазина нижнего белья

Что подарить девушке на День святого Валентина

Девушке можно подарить сертификат магазина нижнего белья, а если вы знаете размер, то выбрать что-то на свой вкус.

При покупке нижнего белья могут возникнуть сложности, поэтому можно приобрести красивую ночную рубашку.

Путешествие на двоих

Что подарить девушке на День святого Валентина

Короткий вояж на День святого Валентина будет лучшим подарком, поскольку впечатления не заменишь никакими материальными вещами.

Подарок будет не очень бюджетным, но стоит помнить, что нет ничего лучше спланированного кем-то путешествия-сюрприза.

Девушки так же, как и мужчины, не знают, что подарить любимому человеку. Даже хорошо зная характер и увлечения, найти лучший подарок в самый романтичный день года сложно.

Факты ICTV решили облегчить девушкам эту задачу и собрали лучшие варианты, что подарить парню на День святого Валентина.

Фото: Depositphotos

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