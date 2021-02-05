Самые популярные приложения — рейтинг

В обновленном рейтинге самых популярных в мире приложений первое место забирает Telegram, обогнав предыдущего лидера TikTok.

Такие данные за январь 2021 года наводит аналитическая компания SensorTower.

За год число скачиваний Telegram увеличилось в 3,8 раза — до более 63 млн установок. Наибольшей популярностью мессенджер пользовался в Индии и Индонезии.

Однако, если учитывать число скачиваний отдельно по магазинам приложений, то в App Store сервису Дурова досталось лишь четвертое место, а в Google Play — первое.

Второе место за январь 2021 года досталось TikTok. Третье и четвертое место забрали Signal и Facebook соответственно. Мессенджер WhatsApp замкнул пятерку лидеров. А вот Instagram скопился до шестого места.

В США требуют удалить Telegram из Google Play

Бывший посол США в Марокко Марк Гинсберг и его некоммерческая организация Coalition for a Safer Web требуют через суд удалить приложение Telegram из магазина Google Play. В организации утверждают, что некоторые пользователи Telegram призвали других не участвовать в протестах в поддержку 45-го президента Дональда Трампа, а организовывать атаки по всей стране. Кроме того, приложение используют для продажи наркотиков.

Источник: SensorTower