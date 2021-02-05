Измерить частоту сердцебиения и дыхания: Google анонсировал новые функции смартфонов

Компания Google будет производить смартфоны со встроенной функцией измерения сердечного ритма и частоты дыхания. Это станет возможным благодаря искусственному интеллекту.

Чтобы воспользоваться возможностью измерения частоты сердцебиения, необходимо будет приложить палец к камере смартфона. Дыхание будет исчисляться с помощью видео — объектив фиксирует движения верхней части туловища.

Вскоре функции появятся на смартфонах с операционной системой Android. Разработчики сообщают, что технология может привести к ошибкам в пульсе примерно на 2%.

Google будет показывать места, где можно вакцинироваться

Карты Google будут показывать локации, где можно вакцинироваться от коронавируса. Информация о расположении пунктов вакцинации также будет появляться после поискового запроса в браузере.

Сначала функция станет доступной в США.

Источник: iTnews