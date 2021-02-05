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Факты / Lifestyle
Анастасія Рогожінська |

Xiaomi презентует смартфон с экраном-водопадом

Китайская корпорация Xiaomi анонсировала первый закругленный смартфон с экраном вместо всех граней.

Xiaomi

Последний концепт смартфона Xiaomi имеет склеенную в 3D-процессе стеклянную панель с четырехугольным изгибом-водопадом. Изгиб выполнен под углом 88 градусов.

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Телефон Xiaomi не имеет портов и кнопок. Стороны экрана остаются пустыми с округлыми вырезами. А часть интерфейса переместилась на боковую панель.

Для создания такого экрана-водопада запатентовали 46 новаторских технологий.

  • Xiaomi презентует смартфон с экраном-водопадом
  • Xiaomi презентует смартфон с экраном-водопадом
  • Xiaomi презентует смартфон с экраном-водопадом
  • Xiaomi презентует смартфон с экраном-водопадом
  • Xiaomi презентует смартфон с экраном-водопадом
  • Xiaomi презентует смартфон с экраном-водопадом
Xiaomi презентует смартфон с экраном-водопадом / 3 фотографии

 

В новаторские технологии телефона входят: пьезоэлектрическая керамика, беспроводная зарядка, микро-карта eSIM, чувствительные к давлению сенсорные датчики.

Также Xiaomi представил устройство, которое сможет заряжать мобильные гаджеты в радиусе нескольких метров дистанционно, без кабелей и подставок.

Заряжать станция сможет несколько устройств одновременно с мощностью в 5 Вт на каждый.

Источник: Xiaomi

Фото: Xiaomi

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