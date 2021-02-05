Xiaomi презентует смартфон с экраном-водопадом

Китайская корпорация Xiaomi анонсировала первый закругленный смартфон с экраном вместо всех граней.
Последний концепт смартфона Xiaomi имеет склеенную в 3D-процессе стеклянную панель с четырехугольным изгибом-водопадом. Изгиб выполнен под углом 88 градусов.
Телефон Xiaomi не имеет портов и кнопок. Стороны экрана остаются пустыми с округлыми вырезами. А часть интерфейса переместилась на боковую панель.
Для создания такого экрана-водопада запатентовали 46 новаторских технологий.
В новаторские технологии телефона входят: пьезоэлектрическая керамика, беспроводная зарядка, микро-карта eSIM, чувствительные к давлению сенсорные датчики.
Также Xiaomi представил устройство, которое сможет заряжать мобильные гаджеты в радиусе нескольких метров дистанционно, без кабелей и подставок.
Заряжать станция сможет несколько устройств одновременно с мощностью в 5 Вт на каждый.
Источник: Xiaomi
Фото: Xiaomi