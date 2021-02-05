Приложение для обхода блокировки ВКонтакте — расширение VK Unblock для браузеров Chrome, Edge — похищало персональные данные пользователей. Об этом сообщил Национальный координационный центр кибербезопасности (НКЦК) при Совете национальной безопасности и обороны Украины.

— Расширение VK Unblock для браузеров Chrome, Edge содержало вредоносный код для кражи данных аккаунтов Google (включая активность мобильных устройств, геолокацию и др.), — говорится в сообщении НКЦК.

В координационном центре отмечают, что исследователи из компании Avast обнаружили, что расширение VK Unblock среди 28 других, содержало вредоносный код, который тайно собирал персональные данные пользователей.

Также по команде из управляющего сервера это приложение могло изменять информацию на веб-страницах, в том числе результаты поиска.

Такие вредоносные программы установили более 3 млн пользователей. Больше всего пострадали три страны: Франция, Украина и Бразилия. Именно на пользователей этих государств была направлена атака.

Сейчас вредоносные расширения заблокированы компаниями Google и Microsoft.

В сентябре 2020 года стало известно, что российская социальная сеть ВКонтакте снова доступна в Украине.

Об этом сообщила сама соцсеть заявив, шо смогла обойти блокировку в Украине в своем мобильном приложении без использования специальных программ. Пользователям стали приходить письма, что нужно обновить приложение и тогда им можно будет пользоваться им без помех.

Источник: НКЦК