6 февраля День ангела отмечают женщины с именами Ксения и Оксана.

Православная церковь в этот день чтит память святой блаженной Ксении Петербургской, которая помогала людям понять Бога. За терпение, кротость и смирение Господь наградил ее даром прозрения.

Имена Оксана и Ксения имеют общее происхождение и в переводе с греческого означают “гостеприимная”, “гостя”, “путешественница”, “чужая”. Однако, существует мнение, что Оксана и Ксения – это разные имена.

Оксаны обычно целенаправленные и сильные духом. Они легко находят выход из сложных ситуаций и умеют отстаивать свою точку зрения.

Ксении всегда стремятся к самосовершенствованию, поэтому не любят ленивых людей. Это честные, чувствительные, добрые, отзывчивые и принципиальные женщины.

Если среди ваших знакомых есть женщины с такими именами, Факты ICTV предлагают воспользоваться поздравлениями в СМС и открытках.

Поздравления в СМС

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Дорогая Оксана, с Днем ангела! Пусть каждый твой день будет наполнен счастьем, а все желания сбываются как можно быстрее! Пусть твой ангел-хранитель будет рядом с тобой в любой момент!

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Ксения, дорогая! Твое имя в переводе означает “странница”. Поэтому желаю, чтобы все пути в твоей жизни вели к счастью! Пусть твоя очаровательная улыбка всегда сияет на лице! Мира и согласия тебе!

Поздравления в открытках

Календарь праздников на февраль 2021

В феврале 2021 года украинцев ждет немало праздников. Уже в следующее воскресенье, 14 февраля, весь мир будет отмечать День святого Валентина, а 15 февраля – Сретение Господне.

Ознакомиться с календарем праздников на февраль 2021 года можно в материале Фактов ICTV.