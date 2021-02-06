6 февраля Google посвятил свой дудл 25-летию украинской антарктической станции Академик Вернадский.
Разработчики создали яркую картинку с изображение станции с украинским флагом.
Рядом с ней весело резвятся пингвины.
Станция Академик Вернадский как подразделение НАНУ была создана в феврале 1996 года.
Она расположена на острове Галиндез Аргентинского архипелага.
Украинские ученые изучают изменение климата, как эти процессы отображаются на фауне Антарктиды. В апреле 2020 года на станцию прибыли участники 25-й Украинской антарктической экспедиции.
Дудл с украинской тематикой
7 декабря Google создал дудл, посвященный 120-летию со дня рождения украинской художницы Екатерины Билокур.
На праздничной картинке создатели изобразили саму мастерицу и ее картину.
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