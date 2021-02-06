6 февраля Google посвятил свой дудл 25-летию украинской антарктической станции Академик Вернадский.

Разработчики создали яркую картинку с изображение станции с украинским флагом.

Рядом с ней весело резвятся пингвины.

Станция Академик Вернадский как подразделение НАНУ была создана в феврале 1996 года.

Она расположена на острове Галиндез Аргентинского архипелага.

Украинские ученые изучают изменение климата, как эти процессы отображаются на фауне Антарктиды. В апреле 2020 года на станцию прибыли участники 25-й Украинской антарктической экспедиции.

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Дудл с украинской тематикой

7 декабря Google создал дудл, посвященный 120-летию со дня рождения украинской художницы Екатерины Билокур.

На праздничной картинке создатели изобразили саму мастерицу и ее картину.

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