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Факты / Lifestyle
Людмила Грубнік |

Google посвятил новый дудл украинской антарктической станции

6 февраля Google посвятил свой дудл 25-летию украинской антарктической станции Академик Вернадский.

Google посвятил новый дудл украинской антарктической станции

Разработчики создали яркую картинку с изображение станции с украинским флагом.

Рядом с ней весело резвятся пингвины.

Станция Академик Вернадский как подразделение НАНУ была создана в феврале 1996 года.

Она расположена на острове Галиндез Аргентинского архипелага.

Дудл гугла - Станция Академик Вернадский

Украинские ученые изучают изменение климата, как эти процессы отображаются на фауне Антарктиды. В апреле 2020 года на станцию прибыли участники 25-й Украинской антарктической экспедиции.

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Дудл с украинской тематикой

7 декабря Google создал дудл, посвященный 120-летию со дня рождения украинской художницы Екатерины Билокур.

На праздничной картинке создатели изобразили саму мастерицу и ее картину.

Больше новостей о дудлах Google читайте на Фактах ICTV.

Фото: Dreamstime

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