Что из себя представляет человек зодиакального знака Рак. Полная характеристика знака в материале Фактов ICTV.

Характеристика знака зодиака Рак

Главные черты, которые отличают Рака от других знаков — дальновидность, осторожность и проницательность. Главная стихия Рака — вода, а символы — сам рак, краб и сердце.

Люди, которые рождены под этим знаком, являются эмоциональными и сентиментальными. Их натура романтическая, поэтому они часто погружаются в свои мысли и подвергаются душевным переживаниям.

Раки дружелюбные и откровенные, но часто им в жизни мешает их пессимистичность и меланхоличность.

Знак зодиака Рак — мужчина

Мужчины, рожденные под знаком Рак, общительные, с хорошей интуицией и чувством юмора, а также они являются хорошими психологами, что позволяет им сглаживать конфликты. Они умеют выслушать и услышать, а еще — дать неплохой совет.

Из негативных качеств: такие мужчины раздражающие и имеют пессимистические взгляды. Они крайне эмоциональные, хотя часто пытаются это скрыть, но в неких ситуациях могут доводить себя до драматического абсурда.

Знак зодиака Рак — женщина

Женщины, рожденные под знаком Рак, являются чувственными личностями. Они умеют искренне любить, создавать домашний уют, избегать конфликтов. Вместе с тем, несмотря на нежную натуру, они обладают сильным стержнем и не позволят себе упасть. Этой женщине вы можете с легкостью доверить свои самые сокровенные секреты, потому что она умеет беречь их и ценить вашу дружбу.

Среди отрицательных качеств можно выделить следующие: с незнакомыми людьми Рак-женщина ведет себя очень скромно, чем может вызвать даже негативные эмоции. Она не всегда верит в собственные силы, поэтому часто перекладывает ответственность на другого, ищет виновного в своих бедах.

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Камень знака зодиака Рак

У Рака есть несколько камней-талисманов: жемчужина, рубин, кошачий глаз, хрусталь, целестин.

Знак зодиака Рак — даты

Рак входит к четвертому зодиакальному кругу. Люди, которые родились в период с 22 июня по 22 июля — представители этого знака.

Знак зодиака Рак — совместимость

У каждого знака есть другой знак, который больше всего подходит для отношений или наоборот.

Для Рака наиболее совместимыми являются Рыбы. Ведь это две чувствительные натуры, которые похожи характерами и семейными ценностями. Также совместимыми являются Тельцы, Скорпионы и Девы.

Рак и Скорпион — будут преданными и искренними; Рак и Телец — отношения будут спокойны и сбалансированы; Рак и Дева — страсть и романтика.

Категорически не подходят: Овны, Близнецы, Весы, Стрельцы, Водолеи.

Какой Paк в любви

Рак принадлежит к тем знакам, которые выбирают пару на всю жизнь. Разрыв отношений для них — огромная трагедия. Поэтому они стараются избегать ссор и легкомысленных отношений, которые могут привести к этому.

Раки — это люди, которые хотят видеть в партнере стабильность и надежность. Это наиболее семейный знак, поэтому вторая половинка никогда не будет чувствовать себя одинокой рядом с ним, ведь они вполне отдают себя любимому человеку и семье.

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Подарки для Paкa-женщины

Выбирая такой женщине подарок, вам следует учесть несколько моментов:

Кто ты ей? (Если вы не в близких отношениях, то лучше воздержаться от дорогого подарка, ведь это оскорбит ее, а вот от близкого человек эта женщина ждет крутого подарка, с особым его представлением);

Раки — романтики (если вы не можете выбрать между практическим и романтичным подарком, тогда выбирайте второе и точно не прогадаете).

Подарки для Paкa-мужчины

Рак — водная стихия и ему нравятся вещи, связанные с ней: махровые халаты, полотенца и прочее.

Как мы уже говорили, они семьянины, поэтому рабочие инструменты для такого мужчины станут лучшим подарком.

Также романтика не является чуждой для Раков, поэтому приготовленный романтический ужин или украшенная комната изрядно поразят сентиментального мужчину.

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