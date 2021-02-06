День бармена отмечается ежегодно 6 февраля. Бармены настоящие виртуозы, обладающие секретными комбинациями, которые превращают алкоголь в коктейли.
Факты ICTV в честь праздника собрали рецепты фирменных коктейлей с водкой, ликером, ромом и виски.
Коктейли на основе водки
- The Ultimate Cooler
Ингредиенты:
- Водка — 30-40 мл;
- Сироп из арбуза — 15 мл;
- Пюре из маракуйи — 15 г;
- Клюквенный сок — доверху.
Приготовление: Добавьте водку, сироп из арбуза и пюре из маракуйи в коктейль-шейкер со льдом и встряхивайте в течение 20 секунд. Процедите в высокий стакан со льдом и залейте клюквенным соком.
- Illusion
Ингредиенты:
- Куантро — 140 мл;
- Малибу кокосовый ром — 30 мл;
- Мидори Ликер — 30 мл;
- Водка — 30 мл;
- Ананасовый сок — чуть всплеснуть.
Приготовление: Налейте все спиртосодержащие ингредиенты в шейкер…и плесните ананасовый сок.
- Paradise punch
Ингредиенты:
- Водка — 30-40 мл;
- Амаретто — 15 мл;
- Бурбон со вкусом персика — 15 мл;
- Гренадин — 2 капли;
- Ликер Кордиал из лайма — 15 мл;
- Апельсиновый, ананасовый сок — пополам.
- 1 ягода вишни в ликере
Приготовление: Наполните шейкер кубиками льда. Добавьте все ингредиенты. Встряхните в шейкере и процедите в хайболл, наполненный кубиками льда. Украсьте ягодами вишни в ликере.
Коктейли на основе рома
- Dirty banana
Ингредиенты:
- Банановый крем — 30 мл;
- Крим Ди Какао — 30 мл;
- Ромовый ликер — 30 мл;
- Мороженное — 2 ложки ванильного;
- Лед — 6 кубиков.
Бокал для коктейля: Пивной Бокал. Объем: 350-380 мл.
Приготовление: Смешайте лед и мороженое в блендере до однородного состояния. Добавьте ликеры и продолжайте смешивание до однородного состояния. Если необходимо, добавьте больше мороженого до достижения типичной взбитой молочной консистенции.
- Classic mojito
Ингредиенты:
- Белый кубинский ром — 40 мл;
- Сок лайма — 30 мл;
- 6 листочков мяты;
- 2 чайные ложки тростникового сахара;
- Содовая или газировка.
Приготовление: В бокале коллинз с сахаром и соком лайма размять мадлером листочки мяты. Добавить немного содовой и доверху наполнить бокал крэшем (колотым льдом).
Добавить ром и долить доверху содовую. Аккуратно перемешать коктейль барной ложкой, поднимая прижатую мяту кверху. Досыпать крэш, украсить бокал веточкой мяты и долькой лайма.
- Strawberry daiquiri
Ингредиенты:
- Белый ром — 50мл;
- Сахарный сироп — 10мл;
- Сок лайма — 20мл;
- Свежая клубника — 2-3 шт.
Приготовление: В шейкере немного размять ягоды клубники мадлером, добавить несколько кусочков льда и остальные ингредиенты. Тщательно взбить и отфильтровать в коктейльную рюмку. Украсить свежей клубникой. Для усиления вкуса сахарный сироп можно заменить на клубничный.
Коктейли на основе виски
- Whiskey Sour
Ингредиенты:
- Бурбон — 50 мл;
- Лимонный сок — 25 мл;
- Яичный белок — 1 шт;
- Сахарный сироп — 20 мл;
- Лимонная цедра
Приготовление: Влить в шейкер со льдом бурбон, добавить белок, выжать сок из лимона, закончить сахарным сиропом. Взбить. Потом удалить с помощью стрейнера лед и снова взбить.
- Nutty irishman
Ингредиенты:
- Ирландский сливочный ликер — 30 мл;
- Бейлис — 30 мл;
- Виски — 30-40 мл.
Приготовление: Налейте виски, бейлис и Frangelico в старомодный стакан и перемешайте. Добавлять ли лед — решать вам.
- Penicillin
Ингредиенты:
- Виски — 50 мл;
- Имбирный сироп — 15 мл;
- Лимон — 1 шт;
- Имбирь — 10 г;
- Яичный белок — 1 шт.
Приготовление: С лимона предварительно снять виток цедры для украшения. В шейкер влить виски, сироп, выжать сок целого лимона, добавить два кусочка имбиря и белок от одного яйца (предварительно отделить от желтка).
Сильно взболтать все в течение пяти секунд. Открыть, добавить в шейкер кубики льда и взбить еще раз. В бокал для подачи положить несколько кубиков льда, через стрейнер процедить коктейль. Украсить цедрой лимона.