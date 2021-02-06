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Факты / Lifestyle
Віталій Плахотний |

Топ-9 невероятных коктейлей от известных барменов

День бармена отмечается ежегодно 6 февраля. Бармены настоящие виртуозы, обладающие секретными комбинациями, которые превращают алкоголь в коктейли.

День бармена

Факты ICTV в честь праздника собрали рецепты фирменных коктейлей с водкой, ликером, ромом и виски.

Коктейли на основе водки

  • The Ultimate Cooler

The Ultimate Cooler

Ингредиенты:

  • Водка — 30-40 мл;
  • Сироп из арбуза — 15 мл;
  • Пюре из маракуйи — 15 г;
  • Клюквенный сок — доверху.

Приготовление: Добавьте водку, сироп из арбуза и пюре из маракуйи в коктейль-шейкер со льдом и встряхивайте в течение 20 секунд. Процедите в высокий стакан со льдом и залейте клюквенным соком.

  • Illusion

Illusion

Ингредиенты:

  • Куантро — 140 мл;
  • Малибу кокосовый ром — 30 мл;
  • Мидори Ликер — 30 мл;
  • Водка — 30 мл;
  • Ананасовый сок — чуть всплеснуть.

Приготовление: Налейте все спиртосодержащие ингредиенты в шейкер…и плесните ананасовый сок.

  • Paradise punch

Paradise punch

Ингредиенты:

  • Водка — 30-40 мл;
  • Амаретто — 15 мл;
  • Бурбон со вкусом персика — 15 мл;
  • Гренадин — 2 капли;
  • Ликер Кордиал из лайма — 15 мл;
  • Апельсиновый, ананасовый сок — пополам.
  • 1 ягода вишни в ликере

Приготовление: Наполните шейкер кубиками льда. Добавьте все ингредиенты. Встряхните в шейкере и процедите в хайболл, наполненный кубиками льда. Украсьте ягодами вишни в ликере.

Коктейли на основе рома

  • Dirty banana

dirty banana

Ингредиенты:

  • Банановый крем — 30 мл;
  • Крим Ди Какао — 30 мл;
  • Ромовый ликер — 30 мл;
  • Мороженное — 2 ложки ванильного;
  • Лед — 6 кубиков.

Бокал для коктейля: Пивной Бокал. Объем: 350-380 мл.

Приготовление: Смешайте лед и мороженое в блендере до однородного состояния. Добавьте ликеры и продолжайте смешивание до однородного состояния. Если необходимо, добавьте больше мороженого до достижения типичной взбитой молочной консистенции.

  • Classic mojito

Classic mojito

Ингредиенты:

  • Белый кубинский ром — 40 мл;
  • Сок лайма — 30 мл;
  • 6 листочков мяты;
  • 2 чайные ложки тростникового сахара;
  • Содовая или газировка.

Приготовление: В бокале коллинз с сахаром и соком лайма размять мадлером листочки мяты. Добавить немного содовой и доверху наполнить бокал крэшем (колотым льдом).

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Добавить ром и долить доверху содовую. Аккуратно перемешать коктейль барной ложкой, поднимая прижатую мяту кверху. Досыпать крэш, украсить бокал веточкой мяты и долькой лайма.

  • Strawberry daiquiri

Strawberry daiquiri

Ингредиенты:

  • Белый ром — 50мл;
  • Сахарный сироп — 10мл;
  • Сок лайма — 20мл;
  • Свежая клубника — 2-3 шт.

Приготовление: В шейкере немного размять ягоды клубники мадлером, добавить несколько кусочков льда и остальные ингредиенты. Тщательно взбить и отфильтровать в коктейльную рюмку. Украсить свежей клубникой. Для усиления вкуса сахарный сироп можно заменить на клубничный.

Коктейли на основе виски

  • Whiskey Sour

Whiskey Sour

Ингредиенты:

  • Бурбон — 50 мл;
  • Лимонный сок — 25 мл;
  • Яичный белок — 1 шт;
  • Сахарный сироп — 20 мл;
  • Лимонная цедра

Приготовление: Влить в шейкер со льдом бурбон, добавить белок, выжать сок из лимона, закончить сахарным сиропом. Взбить. Потом удалить с помощью стрейнера лед и снова взбить.

  • Nutty irishman

Nutty irishman

Ингредиенты:

  • Ирландский сливочный ликер — 30 мл;
  • Бейлис — 30 мл;
  • Виски — 30-40 мл.

Приготовление: Налейте виски, бейлис и Frangelico в старомодный стакан и перемешайте. Добавлять ли лед — решать вам.

  • Penicillin

penicillin cocktail

Ингредиенты:

  • Виски — 50 мл;
  • Имбирный сироп — 15 мл;
  • Лимон — 1 шт;
  • Имбирь — 10 г;
  • Яичный белок — 1 шт.

Приготовление: С лимона предварительно снять виток цедры для украшения. В шейкер влить виски, сироп, выжать сок целого лимона, добавить два кусочка имбиря и белок от одного яйца (предварительно отделить от желтка).

Сильно взболтать все в течение пяти секунд. Открыть, добавить в шейкер кубики льда и взбить еще раз. В бокал для подачи положить несколько кубиков льда, через стрейнер процедить коктейль. Украсить цедрой лимона.

Фото: Pixabay

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