День бармена отмечается ежегодно 6 февраля. Бармены настоящие виртуозы, обладающие секретными комбинациями, которые превращают алкоголь в коктейли.

Факты ICTV в честь праздника собрали рецепты фирменных коктейлей с водкой, ликером, ромом и виски.

Коктейли на основе водки

The Ultimate Cooler

Ингредиенты:

Водка — 30-40 мл;

Сироп из арбуза — 15 мл;

Пюре из маракуйи — 15 г;

Клюквенный сок — доверху.

Приготовление: Добавьте водку, сироп из арбуза и пюре из маракуйи в коктейль-шейкер со льдом и встряхивайте в течение 20 секунд. Процедите в высокий стакан со льдом и залейте клюквенным соком.

Illusion

Ингредиенты:

Куантро — 140 мл;

Малибу кокосовый ром — 30 мл;

Мидори Ликер — 30 мл;

Водка — 30 мл;

Ананасовый сок — чуть всплеснуть.

Приготовление: Налейте все спиртосодержащие ингредиенты в шейкер…и плесните ананасовый сок.

Paradise punch

Ингредиенты:

Водка — 30-40 мл;

Амаретто — 15 мл;

Бурбон со вкусом персика — 15 мл;

Гренадин — 2 капли;

Ликер Кордиал из лайма — 15 мл;

Апельсиновый, ананасовый сок — пополам.

1 ягода вишни в ликере

Приготовление: Наполните шейкер кубиками льда. Добавьте все ингредиенты. Встряхните в шейкере и процедите в хайболл, наполненный кубиками льда. Украсьте ягодами вишни в ликере.

Коктейли на основе рома

Dirty banana

Ингредиенты:

Банановый крем — 30 мл;

Крим Ди Какао — 30 мл;

Ромовый ликер — 30 мл;

Мороженное — 2 ложки ванильного;

Лед — 6 кубиков.

Бокал для коктейля: Пивной Бокал. Объем: 350-380 мл.

Приготовление: Смешайте лед и мороженое в блендере до однородного состояния. Добавьте ликеры и продолжайте смешивание до однородного состояния. Если необходимо, добавьте больше мороженого до достижения типичной взбитой молочной консистенции.

Classic mojito

Ингредиенты:

Белый кубинский ром — 40 мл;

Сок лайма — 30 мл;

6 листочков мяты;

2 чайные ложки тростникового сахара;

Содовая или газировка.

Приготовление: В бокале коллинз с сахаром и соком лайма размять мадлером листочки мяты. Добавить немного содовой и доверху наполнить бокал крэшем (колотым льдом).

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Добавить ром и долить доверху содовую. Аккуратно перемешать коктейль барной ложкой, поднимая прижатую мяту кверху. Досыпать крэш, украсить бокал веточкой мяты и долькой лайма.

Strawberry daiquiri

Ингредиенты:

Белый ром — 50мл;

Сахарный сироп — 10мл;

Сок лайма — 20мл;

Свежая клубника — 2-3 шт.

Приготовление: В шейкере немного размять ягоды клубники мадлером, добавить несколько кусочков льда и остальные ингредиенты. Тщательно взбить и отфильтровать в коктейльную рюмку. Украсить свежей клубникой. Для усиления вкуса сахарный сироп можно заменить на клубничный.

Коктейли на основе виски

Whiskey Sour

Ингредиенты:

Бурбон — 50 мл;

Лимонный сок — 25 мл;

Яичный белок — 1 шт;

Сахарный сироп — 20 мл;

Лимонная цедра

Приготовление: Влить в шейкер со льдом бурбон, добавить белок, выжать сок из лимона, закончить сахарным сиропом. Взбить. Потом удалить с помощью стрейнера лед и снова взбить.

Nutty irishman

Ингредиенты:

Ирландский сливочный ликер — 30 мл;

Бейлис — 30 мл;

Виски — 30-40 мл.

Приготовление: Налейте виски, бейлис и Frangelico в старомодный стакан и перемешайте. Добавлять ли лед — решать вам.

Penicillin

Ингредиенты:

Виски — 50 мл;

Имбирный сироп — 15 мл;

Лимон — 1 шт;

Имбирь — 10 г;

Яичный белок — 1 шт.

Приготовление: С лимона предварительно снять виток цедры для украшения. В шейкер влить виски, сироп, выжать сок целого лимона, добавить два кусочка имбиря и белок от одного яйца (предварительно отделить от желтка).

Сильно взболтать все в течение пяти секунд. Открыть, добавить в шейкер кубики льда и взбить еще раз. В бокал для подачи положить несколько кубиков льда, через стрейнер процедить коктейль. Украсить цедрой лимона.