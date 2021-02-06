7 февраля отмечают День рождения огнетушителя, День полетов в месяц и День пудинга.

По церковному календарю верующие отмечают день святителя Григория Богослова, жившего в III веке. Он был одним из прародителей христианства. Также Григория называли вселенским учителем, потому что владел даром проникать мыслями в самые глубокие тайны веры и разъяснять ее истины ясно и очень точно.

В народе его называли Григорием-Зимоуказателем, потому что именно за погодой 7 февраля предсказывали, какой будет зима в следующем году.

Также в Григорьев день надо делать добрые дела — но тайком, чтобы никто не знал. Тогда они обязательно зачтутся человеку и вернутся сторицей.

А еще считается, если женщине 7 февраля подарить цветы — это к счастью.

Читайте Календарь государственных праздников на 2021 год

7 февраля именины сегодня: Анатолий, Борис, Виталий, Владимир, Григорий, Дмитрий, Моисей, Александр, Филипп, Феликс и Петр.

Приметы на 7 февраля:

Снег выпал на Григория — следующая зима придет нескоро;

Сильный снегопад — к ранней осени;

Синицы весело щебечут — к сильным морозам;

Какая погода до обеда 7 февраля, таким будет декабрь, а также январь следующего года;

За погодой после обеда прогнозировали, каким будет февраль следующего года.

Что нельзя делать 7 февраля:

Обрезать ногти, стричь волосы и плеваться;

Выходить из дома без особой необходимости;

Нельзя трудно работать.

Календарь праздников на февраль

Месяц февраль пестрит разнообразными праздниками. В календаре на февраль 2021 года нет государственных праздников, поэтому украинцы не получат дополнительных выходных.

Однако, в феврале почти во всем мире отмечают один из самых романтических праздников — День святого Валентина.