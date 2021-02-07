Ментальность и особенности поведения человека зависят от его гороскопа. Астрологи убеждены, что дата рождения и знак зодиака могут многое рассказать о характере личности.

Существует 12 знаков зодиака, их классифицируют по дате рождения. Каждый содержит определенный набор характеристик, а также своего покровителя и стихию — считается, что они оказывают на человека наибольшее влияние.

Зодиакальный год немного отличается от обычного, потому что начинается не в январе, а в марте — в день весеннего равноденствия (21 марта).

Гороскоп позволяет лучше понять характер, степень активности, отношение к окружающим, а также взаимодействие с другими знаками.

Знаки зодиака по месяцам — таблица

Название Даты Стихия Овен 21 марта — 20 апреля Огонь Телец 21 апреля — 21 мая Земля Близнецы 22 мая — 21 июня Воздух Рак 22 июня — 22 июля Вода Лев 23 июля — 21 августа Огонь Дева 22 августа — 23 сентября Земля Весы 24 сентября — 23 октября Воздух Скорпион 24 октября — 23 ноября Вода Стрелец 24 ноября — 22 декабря Огонь Козерог 23 декабря — 20 января Земля Водолей 21 января — 19 февраля Воздух Рыбы 20 февраля — 20 марта Вода

Овен

Знак зодиака, под которым рождаются очень целеустремленные и радостные люди. Они активны и самостоятельны, вместе с тем удивительно упрямы, импульсивны и вспыльчивы. Овен достигнет задуманного любой целью, даже если для этого придется манипулировать. Ярко выражены коммуникативные способности и желание быть лидером.

Телец

Очень стабильный знак зодиака. Тельцам сложно адаптироваться к изменениям, однако когда на что-то решатся, их решения — непоколебимы. В противовес этой медлительности Тельцы очень целеустремленные — если задумали что-то, ни за что не отступят! Внутренняя сила помогает легко преодолевать трудности. Верны, но склонны к частым ссорам и скандалам.

Близнецы

Как правило, Близнецы склонны к постоянным переменам. Они не любят однообразие, поэтому постоянно ищут новые впечатления и эмоции. Сообразительность, изменчивость и изобретательность помогают легко достигать профессиональных высот. Это знак зодиака многих творческих личностей.

Рак

Спокойные и уравновешенные Раки кажутся меланхоличными. Они любят проводить время в кругу родных, ценят покой и тишину. Любят фантазировать, но не бросаются в омут с головой — скорее будут терпеливо ждать, пока ситуация изменится в их пользу. Капризный и одновременно ранимый знак зодиака.

Лев

Грациозный и довольно темпераментный знак зодиака. Львы очень требовательны к себе и окружающим, поэтому друзей и партнеров выбирают тщательно. Не вступают первыми в конфликты и не терпят критику. Активные, щедрые и веселые, любят быть в центре внимания. Сильный характер напоминает о себе — Львы склонны к тщеславию и авторитарности.

Дева

Практичные и педантичные Девы любят порядок и трезво смотрят на мир. Упорные, трудолюбивые и терпеливые. Этот знак зодиака стремится к стабильности, поэтому любая нештатная ситуация оборачивается для него дискомфортом, депрессией и проявлениями агрессии.

Весы

Эмоциональные и чувственные Весы прекрасно балансируют в различных сферах жизни. Они гибкие и дружелюбные, неконфликтные и вместе с тем импульсивные. Разборчивы во всем: только что-то перестает устраивать — ищут другие решения. Обладают очень переменчивым настроением.

Скорпион

Сильный и решительный характер помогает Скорпионам уверенно бороться за свое место под солнцем. Настойчивость и амбиции делают из них врожденных лидеров. Очень непредсказуемый знак зодиака, рядом с которым придется постоянно быть начеку. Хорошо разбираются в людях и знают себе цену.

Стрелец

Уверенные Стрельцы не любят ограничений и конкуренции. Стремятся быть лидерами и достигают своей цели любым способом. Искренние, справедливые и очень требовательные к окружающим. Любят внимание и умело шутят. Из-за своей прямолинейности могут казаться агрессивными и резкими.

Козерог

Напористый и стойкий Козерог может выдержать любые изменения в жизни. Умеют контролировать себя и не слишком щедры на эмоции. Этот знак зодиака не умеет выстраивать отношения с внешним миром и часто замыкается в себе. Осторожный, терпеливый, верный и преданный.

Водолей

Ветреный и непостоянный знак зодиака, любит авантюры. Как правило, Водолеи дружелюбные и общительные, вечные искатели приключений. Несмотря на легкость, могут показать характер и выдержать любой сюрприз судьбы. Имеют способности к учебе и широкий кругозор, неравнодушны к окружающим событиям.

Рыбы

Мечтательные рыбы очень впечатлительны — неосторожное слово может ранить их и принести страдания. Рыбы умеют ставить цели и стремятся все делать идеально. Очень требовательны к окружающим, легко завоевывают их уважение. Имеют хорошо развитую интуицию и ощущение гармонии и стиля.