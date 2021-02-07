7 февраля День ангела отмечают мужчины с именем Александр. Это очень увереные, общительные и жизнерадостные мужчины. Они обладают острыv умом и стратегическим мышлением.
У Александров – большое сердце и добрая душа. Они осознают, что являются харизматическими личностями, но это знание не портит их.
Если в вашем окружении есть знакомые с таким именем, можете воспользоваться оригинальными поздравлениями с Днем ангела Александра в СМС и открытках, которые подготовили Факты ICTV.
Душевные СМС-поздравления с днем ангела Александра
Поздравляю, Сашенька, тебя!
От души желаю счастья.
Пусть исполнится мечта,
Стороною обойдут ненастья.
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От всей души и чистого сердца поздравляю тебя, дорогой Сашенька! Пускай твой путь приведет тебя к успеху и благополучию, пусть каждая дорога в жизни будет усыпана удачей и везением. Искренне желаю быть счастливым человеком и крепко любимым мужчиной.
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Александр, в День ангела твой
Я желаю тебе всей душой,
Чтоб твой ангел тебе помогал,
Чтоб тебя никогда не бросал!
Чтобы все исполнялись мечты,
Чтоб хватало любви, красоты,
Чтоб в любви ты купался всегда,
И не ведал бед никогда!
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С именинами, Александр, тебя поздравляем!
Пусть ангел-хранитель от бед защищает,
Твою душу и судьбу оберегает,
Ты с улыбкой и оптимизмом по жизни иди,
И не встречай горести и преграды на своем пути!
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С Днем ангела, Саша! Пусть в жизни присутствуют радость, благополучие, здоровье и счастье. Чтобы близкие не разочаровывали тебя, друзья были верными, а жизнь счастливой.
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Кто Сашу очень близко знает,
Тот непременно подтверждает:
Он от невзгоды защитит,
Обид не держит, все простит.
Нельзя того опровергать,
Что хочет всех оберегать.
Мы мужества тебе желаем,
За помощь ценим и уважаем!
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Поздравляем с Днем ангела, Александр! Желаем жить в гармонии и быть хозяином своей судьбы. Пусть желания сбываются, а в жизни будут спутниками надежда, вера и любовь.
Красивые открытки с Днем ангела Александра
В церковном календаре на февраль 2021 года есть только один большой праздник – Сретение Господне. Его ежегодно отмечают 15 февраля.
Ознакомиться с церковным календарем на февраль 2021 года можно в материале Фактов ICTV.