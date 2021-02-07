На 8 февраля приходится немало важных церковных праздников. Факты ICTV рассказывают, какие праздники отмечают 8 февраля, у кого именины в этот день, а также приметы и запреты.

8 февраля — какой сегодня праздник

8 февраля чтят память святого Федора Студита — греческого общественного деятеля и монаха, которого впоследствии церковнослужители причислили к лику святых.

Считалось, что сегодня покойные тоскуют по своим родным и ходят по земле. Также в этот день принято молиться Феодору, если вас беспокоят боли в желудке и болезни груди.

Именины 8 февраля

Именины 8 февраля празднуют Аркадий, Давид, Иван, Иосиф, Мария, Петр, Семен и Федор.

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Приметы на 8 февраля

Если на улице слабый ветер и солнечно — весна будет теплой и наступит рано.

Чтобы отпугнуть злых духов, нужно повесить пучок рябины или крапивы у двери.

8 февраля в древности гадали на погоду. Рассыпали горсть гороха на блюдце и слушали: если он звонко ударился, то скоро наступят морозы. Если звук глухой, пойдет снег.

Что нельзя делать 8 февраля

В этот день не стоит ссориться. Если есть неприязненные отношения с соседями, сегодня замечательное время, чтобы это исправить.

Сегодня можно легко получить сглаз, поэтому лучше не выходите из дома без оберега.

Церковные праздники в феврале 2021

Последний месяц зимы предусматривает немало важных дат. В частности, в феврале отмечают святителя Никиты, Сретение Господне, мученика Никифора и другие.

Смотрите подробный календарь церковных праздников на февраль 2021, чтобы не забыть поздравить родных и близких.