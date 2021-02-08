День ангела — Марии (8 февраля): поздравления и значение имени

8 февраля отмечают день ангела Марии.

Имя Мария имеет библейские корни, происходит от древнееврейского имени Мирьям. Трактуют значение этого имени по разному — горькая, желанная, беззаботная. Покровительницей имени является сама Пресвятая Богородица.

Ко дню ангела Марии Факты ICTV собрали лучшие СМС-поздравления и открытки.

Читайте Церковный календарь на февраль 2021

Поздравления в СМС и стихах:

***

Маша, Машенька, Мария,

Поздравления принимай,

С доброй, ласковой улыбкой

Каждый новый день встречай.

Ангел пусть от бед укроет

Тебя бережно крылом,

Богородица святая

Пусть всегда хранит твой дом.

Вера даст тебе пусть силы,

Свет надежды пусть сияет,

И всю жизнь тебя, Мария,

Пусть любовь не покидает.

***

Маша, Машенька, Мария,

Ты прекрасна, как стихия!

Так решительна, смела,

Даже в гневе хороша.

Всё сама всегда решаешь,

Слабости не допускаешь.

За активность уважаем,

Все тебя мы обожаем.

Знай, что по тебе скучаем,

Если долго не встречаем!

***

Лик как у царевны,

Разум — красавицы,

И именно поэтому Мария,

Каждому очень нравится.

С Днем ангела!

***

В имени Марии ласка,

И сама она как сказка,

Излучает она тепло,

И светлейшее добро.

С Днем ангела поздравляем!

Счастья-радости желаем!

***

Поздравляю я тебя, Мария,

И желаю больше доброты,

От успеха будет эйфория,

Ведь воплотишь все свои мечты!

С днем ангела Марии!

***

Мария, Маша, Машенька — столько вариантов имен, и все они связаны с тобой, моя милая подружка. Поздравляю с днем ангела Марии! Пусть счастье и здоровье никогда тебя не оставляют, а каждый день полнится успехами и новыми впечатлениями, всегда приятными!

***

Ты — радость в нашей жизни, Машенька! Я искренне поздравляю тебя с днем ангела и желаю каждый день иметь радость, воодушевление, красоту, здоровье и силы для новых твоих свершений и приключений!

Поздравления в картинках:

Календарь праздников на февраль

В календаре праздников на февраль 2021 года нет государственных праздников, поэтому и дополнительных выходных у украинцев не будет.

Однако в этом месяце много профессиональных праздников и других важных дат. Более того, именно в феврале мир отмечает самый романтичный праздник — День святого Валентина.