Маникюр на День святого Валентина 2021

День всех влюбленных уже не за горами. Значит, пришло время позаботится не только о столике в ресторане, но и об идеальном луке, прическе и маникюре. Чтобы ваши ноготки выгодно дополняли весь праздничный образ, Факты ICTV собрали 15 вариантов маникюра ко дню святого Валентина.

Геометрический маникюр

Геометрические линии и формы — модный тренд 2021 года. Если выбрать пастельные тона, такой дизайн будет выглядеть нежно и празднично.

Нежный нюд

Нюдовый маникюр всегда на пике популярности, так как ногти имеют аккуратный вид и подходят к любому наряду. На день влюбленных такой маникюр можно дополнить сдержанным декором и иметь непревзойденный вид.

Всегда актуальный френч

Если вы планируете свидание в ресторане или театре, лучше всего подойдет сдержанный френч, а чтобы поддержать тематику праздника, кончики можно сделать ярко красными.

Дизайн на длинные ногти

Обладательницам длинных ногтей можно попробовать необычные, сложные дизайны. Если вы уверены в своем мастерстве и хотите по-настоящему удивить любимого, попробуйте повторить один из сюжетов из культовых жвачек Love is.

Дизайн на короткие ногти

В случае с короткими ногтями главное — не переусердствовать с украшениями, лучше попробуйте минималистический маникюр с модным мелким декором.

Игривые блестки

Чтобы украсить сдержанный маникюр и сделать его праздничным, достаточно всего лишь добавить блесток. Такой маникюр можно легко сделать своими руками на ногтях любой формы и выглядеть на все 100 процентов.

Градиент

Один из трендов 2021 года, который подходит любой девушке и идет к любому платью, — градиентное покрытие. Если вам надоели пастельные цвета, попробуйте более смелые и яркие оттенки, такой маникюр будет выглядеть более объемным.

Сдержанный матовый маникюр

Матовое покрытие — это очень элегантно и изысканно. На нем любой, даже очень минималистичный декор, будет выглядеть как неповторимая изюминка. Кстати, оттенки розового и красного в этой технике выглядят очень эффектно.

Сердечки на любой вкус

Форма сердца — самый популярный дизайн к этому празднику. Если вам надоели традиционные рисунки, попробуйте обыграть этот символ по-другому. Например, в форме анатомической модели человеческого сердца или сердечка, которое подзаряжается любовью.

Цвета года Pantone

Институт цвета Pantone назвал главными цветами 2021 года яркий желтый и глубокий серый. Когда как не на праздник любви стоит попробовать это модное сочетание?

Красное и черное

Влюбленность — это не только романтика, но еще страсть и сексуальность. И если вам захотелось выразить именно эти эмоции, обратите внимание на модное сочетание красного и черного цветов. Оно чудесно дополнит изысканный образ и добавит пикантности.

Текстура драгоценных камней

Чрезвычайно нежный и эстетичный вид ногтям придает текстура драгоценных камней и минералов. С помощью современных лаков и кисточек можно превратить ваши ноготки на кусочки настоящего мрамора или аметиста.

Negative Space дизайн

Negative Space — это технология, при которой часть покрытия снимается с ногтя и создается объемный рисунок, выступающий над ногтевой пластиной. Романтические сердечки и надписи идеальны для этого вида маникюра.

Чарующий флок

Флок — это покрытие, которое выглядит как бархат. Ногти кажутся пушистыми и мягкими, как хлопковые шарики, что идеально подходит для романтичного дня влюбленных.

Зеркальная пудра

Чтобы поразить свою вторую половинку, попробуйте поэкспериментировать с зеркальной пудрой. Этот материал придает ногтям ровный металлический блеск и прекрасно сочетается с любым другим цветом.