Сколько калорий в гречке

Калорийность гречки при варке и запаривании
Калорийность гречки, как и любого продукта, зависит от способа приготовления.
Для начала следует отметить, что калорийность гречки в сухом виде на 100 грамм составляет 330 ккал. Также на 100 грамм крупы приходится: 12,6 г белков, 3,3 г жиров и 64 г углеводов. Высокая питательная ценность продукта объясняется содержанием сложных углеводов, благодаря которым человек долго время ощущает чувство сытости.
При варке гречневая крупа значительно увеличивается в объеме, поэтому калорийность отварной гречки на воде составляет 110 ккал на 100 грамм. Если же в это блюдо добавить небольшой кусочек сливочного масла, то калорийность повысится и составит примерно 160 ккал на 100 грамм.
Важно помнить, что масло — это достаточно калорийный продукт, содержащий примерно 667 ккал на 100 грамм.
Несмотря на это диетологи настоятельно рекомендуют добавлять небольшое количества масла в процессе готовки, так как это продлит чувство насыщения от пищи на 2-3 часа.
Для взрослого человека суточная норма масла составляет примерно 15 грамм.
Самым диетическим способом приготовления гречки является запаривание. Для этого крупу нужно промыть несколько раз, а потом залить водой и оставить на час. Калорийность гречки при таком способе приготовления составит 87 ккал на 100 грамм.
Такой способ приготовления позволит сохранить практически все полезные свойства этого продукта.
Зеленая гречка и ее полезные свойства
Люди, которые придерживаются здорового образа жизни и правильного питания, хорошо знают о таком продукте, как зелёная гречка.
Дело в том, что по сути это обычная гречневая крупа, которая не поддавалась термической обработке. В этом состоит ее главное отличие от привычной нам коричневой гречки. Таким образом в зеленой гречке сохраняются практически все витамины и минералы.
Зёрна этой крупы содержат огромное количество аминокислот и антиоксидантов. Помимо этого в ней содержатся витамины группы В, магний, фосфор, железо, фолиевая кислота и лецитин.
При регулярном употреблении гречки вы можете снизить количество вредного холестерина и сахара в крови, улучшить работу кишечника, а также ускорить обменные процессы в организме.
Калорийность зеленой гречки практически не отличается от привычной нам коричневой и составляет 335 ккал на 100 грамм в сухом виде, а в отварной содержится 140 ккал.
Калорийность гречки с грибами и овощами
Пищевая ценность таких блюд напрямую зависит от количества добавленных в нее продуктов. Например, калорийность жареных грибов составляет в среднем 100 ккал на 100 грамм, тогда как варенных — всего 40 ккал на 100 грамм.
Таким образом калорийность гречки с жаренными грибами составит 280 ккал, тогда как с вареными всего лишь 150 ккал на 100 грамм.
Так вы можете регулировать калорийность блюда в зависимости от способа его приготовления.
Гречка с овощами является диетическим продуктом, так как сразу два компонента в блюде богаты клетчаткой. Она улучшает работу ЖКТ и насыщает организм на 4-5 часов.
Калорийность гречки с овощами составляет в среднем 120 ккал на 100 грамм.
Калорийность гречки с кефиром
Диетологи часто советуют есть гречку вместе с кефиром. Такое сочетание продуктов помогает не только сбросить лишний вес, но так же значительно улучшить микрофлору кишечника.
Дело в том, что сама по себе гречка богата легкоусвояемым белком, а вместе с кефиром она действует как лечебный эликсир для вашей пищеварительной системы.
Калорийность гречки с кефиром напрямую зависит от процента жирности кефира. Например, кефир с 3.2% жирности содержит 65 ккал на 100 грамм, а калорийность кефира с 1% жирности составляет 37 ккал.
В среднем калорийность гречки с кефиром составляет 120 ккал на 100 грамм.
Калорийность гречки с молоком
Гречка с молоком — блюдо знакомое всем еще с детства. Она может стать как полноценным завтраком, так и питательным перекусом. В самом молоке содержатся аминокислоты, кальций, бифидобактерии, моносахариды, а также лактоза.
Пищевая ценность гречки с молоком зависит от нескольких факторов:
- Процент жирности в молоке
- Добавление сахара или меда
Таким образом калорийность каши, сваренной на молоке составляет в среднем 120 ккал на 100 грамм. Если к этим ингредиентам добавить немного сахара, то калорийность составит уже 150 ккал на 100 грамм.
Традиционно в гречку с молоком принято добавлять немного сливочного масла. В таком случае калорийность составит 170 ккал на 100 грамм.
Следует помнить, что такой способ приготовления не подходит людям с непереносимостью лактозы. Если вы все же не можете отказаться от этого блюда, то обычное молоко необходимо заменить на растительное или же безлактозное.