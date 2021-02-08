Сколько калорий в гречке

Гречка — крупа, которая отлично сочетается с любыми продуктами из вашего холодильника. Также она пользуется большой популярностью среди диетологов. Дело в том, что гречка — это сложный углевод, который обладает большим количеством пищевых волокон.

Благодаря этим свойствам ее часто относят к диетическим продуктам, которые могут стать вашими помощниками в борьбе с лишними килограммами. Гречка — это универсальный продукт, который обладает большим количеством микро- и макроэлементов, а они, в свою очередь, насыщают организм углеводами, белками, минералами и витаминами.

Какая калорийность у гречки и с какими продуктами ее можно готовить для того, что бы разнообразить ваш рацион, — читайте на Фактах ICTV.