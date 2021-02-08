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Факты / Lifestyle
Єлизавета Ловцова |
Сколько калорий в гречке

Сколько калорий в гречке

Гречка — крупа, которая отлично сочетается с любыми продуктами из вашего холодильника. Также она пользуется большой популярностью среди диетологов. Дело в том, что гречка — это сложный углевод, который  обладает большим количеством пищевых волокон.

Благодаря этим свойствам ее часто относят к диетическим продуктам, которые могут стать вашими помощниками в борьбе с лишними килограммами. Гречка  — это универсальный продукт, который обладает большим количеством микро- и макроэлементов, а они, в свою очередь, насыщают организм углеводами, белками, минералами и витаминами.

Какая калорийность у гречки и с какими продуктами ее можно готовить для того, что бы разнообразить ваш рацион, — читайте на Фактах ICTV.

Калорийность гречки при варке и запаривании

Калорийность гречки, как и любого продукта, зависит от способа приготовления.

Для начала следует отметить, что калорийность гречки в сухом виде на 100 грамм составляет 330 ккал. Также на 100 грамм крупы приходится: 12,6 г белков, 3,3 г жиров и 64 г углеводов. Высокая питательная ценность продукта объясняется содержанием сложных углеводов, благодаря которым человек долго время ощущает чувство сытости.

При варке гречневая крупа значительно увеличивается в объеме, поэтому калорийность отварной гречки на воде составляет 110 ккал на 100 грамм. Если же в это  блюдо добавить небольшой кусочек сливочного масла, то калорийность  повысится и составит примерно 160 ккал на 100 грамм.

Важно помнить, что масло — это достаточно калорийный продукт, содержащий примерно 667 ккал на 100 грамм.

Несмотря на это диетологи настоятельно рекомендуют добавлять небольшое количества масла в процессе готовки, так как это продлит чувство насыщения от пищи на 2-3 часа.

Для взрослого человека суточная норма масла составляет примерно 15 грамм.

Самым диетическим способом приготовления гречки является запаривание. Для этого крупу нужно промыть несколько раз, а потом залить водой и оставить на час. Калорийность  гречки при таком способе приготовления составит 87 ккал на 100 грамм.

Такой способ приготовления позволит сохранить практически все полезные свойства этого продукта.

Зеленая гречка и ее полезные свойства

Люди, которые придерживаются здорового образа жизни и правильного питания, хорошо знают о таком продукте, как зелёная гречка.

Дело в том, что по сути это обычная гречневая крупа, которая не поддавалась термической обработке. В этом состоит ее главное отличие от привычной нам коричневой гречки. Таким образом в зеленой гречке сохраняются практически все витамины и минералы.

Зёрна этой крупы содержат огромное количество аминокислот и антиоксидантов. Помимо этого в ней содержатся витамины группы В, магний, фосфор, железо, фолиевая кислота и лецитин.

При регулярном употреблении гречки вы можете снизить количество вредного холестерина и сахара в крови, улучшить работу кишечника, а также ускорить обменные процессы в организме.

Калорийность зеленой гречки практически не отличается от привычной нам коричневой и составляет 335 ккал на 100 грамм в сухом виде, а в отварной содержится 140 ккал.

Калорийность гречки с грибами и овощами

Пищевая ценность таких блюд напрямую зависит от количества добавленных в нее продуктов. Например, калорийность жареных грибов составляет в среднем 100 ккал на 100 грамм, тогда как варенных — всего 40 ккал на 100 грамм.

Таким образом калорийность гречки с жаренными грибами  составит 280 ккал, тогда как с  вареными всего лишь 150 ккал на 100 грамм.

Так вы можете регулировать калорийность блюда в зависимости от способа его приготовления.

Гречка с овощами является диетическим продуктом, так как сразу два компонента в блюде богаты клетчаткой. Она улучшает работу ЖКТ и насыщает организм на 4-5 часов.

Калорийность гречки с овощами составляет в среднем 120 ккал на 100 грамм.

Калорийность гречки с кефиром

Диетологи часто советуют есть гречку вместе с кефиром. Такое сочетание продуктов помогает не только сбросить лишний вес, но так же значительно улучшить микрофлору кишечника.

Дело в том, что сама по себе гречка богата легкоусвояемым белком, а вместе с кефиром она действует как лечебный эликсир для вашей пищеварительной системы.

Калорийность гречки с кефиром напрямую зависит от процента жирности кефира. Например, кефир с 3.2% жирности содержит 65 ккал на 100 грамм, а калорийность кефира с 1% жирности составляет 37 ккал.

В среднем калорийность гречки с кефиром составляет 120 ккал на 100 грамм.

Калорийность гречки с молоком

Гречка с молоком — блюдо знакомое всем еще с детства. Она может стать как полноценным завтраком, так и питательным перекусом. В самом молоке содержатся аминокислоты, кальций, бифидобактерии, моносахариды, а также лактоза.

Пищевая ценность гречки с молоком зависит от нескольких факторов:

  • Процент жирности в молоке
  • Добавление сахара или меда

Таким образом калорийность каши, сваренной на молоке составляет в среднем 120 ккал на 100 грамм. Если к этим ингредиентам добавить немного сахара, то калорийность составит уже 150 ккал на 100 грамм.

Традиционно в гречку с молоком принято добавлять немного сливочного масла. В таком случае калорийность составит 170 ккал на 100 грамм.

Следует помнить, что такой способ приготовления не подходит людям с непереносимостью лактозы. Если вы все же не можете отказаться от этого блюда, то обычное молоко необходимо заменить на растительное или же безлактозное.

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