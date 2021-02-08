Погода на неделю в Украине с 8 февраля 2021 по 12 февраля 2021

Погода в Украине на неделю с 8 февраля по 12 февраля предполагается с осадками.

Во вторник, 9 февраля, на Западе, Центре и Юге будет облачно. Температура воздуха днем составит от +10°С до -7°С, ночью — от +5°С до -7°С.

На Севере и Востоке синоптики прогнозируют снег и дождь. Днем столбики термометров покажут от +6°С до -9°С, а ночью — от -1°С до -12°С.

В среду, 10 февраля, почти на всей территории Украины будут осадки, кроме западных областей.

На Западе днем предполагается от +2°С до -9°С, ночью — от -1°С до -14°С. В северных, центральных, восточных областях пройдет снег. Температура воздуха днем опустится до -12°С, а ночью — до -18°С.

На Юге синоптики прогнозируют дождь. Днем столбики термометров покажут от +3°С до +6°С, ночью — от +3°С до -1°С.

В четверг, 11 февраля, почти во всех областях будет идти снег. На Юге пройдут дожди.

На Западе, Центре и Севере днем температура воздуха составит от -1°С до -10°С, ночью — от -4°С до -17°С. На Востоке и Юге будет теплее, а столбики термометров опустятся днем до -1°С, а ночью — до -3°С.

В пятницу, 12 февраля, осадки не прекратятся. В западных, северных и центральных областях температура воздуха опустится днем до -14°С, ночью — до -14°С.

В восточных и южных областях будет несколько теплее, а синоптики прогнозируют до -3°С днем и до -4°С ночью.

Погода на февраль

Погода на февраль 2021 года, по прогнозам синоптиков, будет снежной.

По морозов — последний месяц зимы ожидается мягче январь. Минимальные -9°С возможные ночью в середине февраля, а дневная температура будет колебаться в диапазоне — от -3°С до +2°С.