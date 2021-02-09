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Факты / Lifestyle
Людмила Грубнік |

День ангела Ольги: значение имени, лучшие поздравления в прозе и открытках

10 февраля — день ангела Ольги. По одной из версий, имя имеет скандинавские корни и переводится как святая, по другой — славянские и означает чудотворица.

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Это красивое имя распространено в Украине. Его обладательницы очень активны, всегда достигают поставленных целей.

Однако иногда они могут быть замкнутыми, из-за чего требуют особого внимания со стороны окружающих.

Лучшие поздравления с именинами Ольги в прозе и открытках смотрите на Фактах ICTV.

Поздравления с днем ангела Ольги в прозе

***

Оля, поздравляю тебя с именинами! В этот день хочу пожелать тебе здоровья и благоденствия. Пусть Господь хранит тебя, направляет на твой путь лишь добрых людей с чистыми помыслами.

***

С Днем ангела Ольги! Будь по жизни полна отваги, уверенности, силы, благоразумия, стремления к успеху и вдохновения. Пусть Бог тебя бережет!

***

Оля, ты свет нашей жизни. В твои именины мы тебе желаем лишь удачи и сил вытерпеть все, что пошлет тебе судьба. Оставайся таким же добрым и позитивным человеком.

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Поздравления с днем ангела Ольги в открытках

День ангела Ольги

День ангела Ольги

День ангела Ольги

День ангела Ольги

День ангела Ольги

Календарь церковных праздников на год

В течение года украинцы будут праздновать ряд церковных праздников.

Среди них — Благовещение, Пасха, Троица.

Подробный календарь церковных праздников на 2021 год смотрите на Фактах ICTV.

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