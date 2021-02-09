Празднование Дня стоматолога 9 февраля связывают со святой Аполлонией.
Якобы именно в этот день в 249 году Аполлония в ходе пыток попросила ее развязать якобы для того, чтобы стать на колени, однако сама бросилась в огонь.
После такого поступка появилась легенда, что упоминание имени Аполлонии и молитва ей может помочь от сильной зубной боли. В 300 году ее канонизировали как святую мученицу.
Несмотря на то, что праздник неофициальный, в Украине его отмечают уже почти три десятка лет — с 1993 года.
Факты ICTV предлагают приобщиться к празднику и написать близким и знакомым СМС-поздравления с День стоматолога.
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Быть стоматологом не просто,
Всегда у вас работы много!
Частенько вас боятся взрослые,
Но знают: доктор Вы от Бога!
Добра желаю вам в ваш праздник,
Улыбок, радостных моментов,
Простого, искреннего счастья
И самых лучших пациентов!
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Тридцать два природой данных зуба –
Что пришлось жуем, не бережем!
И однажды раздается зуммер:
Нерв зубной внезапно раздражен!
Кто спасает? Добрый стоматолог,
Мастер пломбированных даров,
Взглядом ласков, а отнюдь не колок,
Бормашиной – нежен, не суров!
Поздравляю с праздником любовно!
Стоматолог дарит благодать
Пациентам – никогда зубовно
На больной мотив не скрежетать!
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С днем стоматолога я поздравляю,
Желаю терпения я вам и сил,
Ведь ваша профессия уникальна,
Идет к вам лечиться весь мир.
Желаю крепкого здоровья,
Радости, успехов море,
Быть к труду всегда готовым,
Самый лучший стоматолог!
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Если боль зубная гложет,
Стоматолог нам поможет.
Скажет он: Откройте рот!,
Зуб больной во рту найдет.
И начнет его сверлить,
Нашу душу изводить.
А когда он зуб полечит,
Нам мгновенно станет легче.
Будем весело плясать,
Айболита целовать.
Сочиним ему стишок —
Стоматольный поздравок!
В календаре праздников на февраль нет дополнительных выходных, но есть много праздничных дат, с которыми стоит поздравить друг друга.
В частности, 14 февраля отмечают самый романтичный праздник — День Святого Валентина. А с 24 февраля по 1 марта украинцы будут праздновать Масленицу.