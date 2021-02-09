Празднование Дня стоматолога 9 февраля связывают со святой Аполлонией.

Якобы именно в этот день в 249 году Аполлония в ходе пыток попросила ее развязать якобы для того, чтобы стать на колени, однако сама бросилась в огонь.

После такого поступка появилась легенда, что упоминание имени Аполлонии и молитва ей может помочь от сильной зубной боли. В 300 году ее канонизировали как святую мученицу.

Несмотря на то, что праздник неофициальный, в Украине его отмечают уже почти три десятка лет — с 1993 года.

Читайте Церковный календарь на февраль 2021

Факты ICTV предлагают приобщиться к празднику и написать близким и знакомым СМС-поздравления с День стоматолога.

* * *

Быть стоматологом не просто,

Всегда у вас работы много!

Частенько вас боятся взрослые,

Но знают: доктор Вы от Бога!

Добра желаю вам в ваш праздник,

Улыбок, радостных моментов,

Простого, искреннего счастья

И самых лучших пациентов!

* * *

Тридцать два природой данных зуба –

Что пришлось жуем, не бережем!

И однажды раздается зуммер:

Нерв зубной внезапно раздражен!

Кто спасает? Добрый стоматолог,

Мастер пломбированных даров,

Взглядом ласков, а отнюдь не колок,

Бормашиной – нежен, не суров!

Поздравляю с праздником любовно!

Стоматолог дарит благодать

Пациентам – никогда зубовно

На больной мотив не скрежетать!

* * *

С днем стоматолога я поздравляю,

Желаю терпения я вам и сил,

Ведь ваша профессия уникальна,

Идет к вам лечиться весь мир.

Желаю крепкого здоровья,

Радости, успехов море,

Быть к труду всегда готовым,

Самый лучший стоматолог!

* * *

Если боль зубная гложет,

Стоматолог нам поможет.

Скажет он: Откройте рот!,

Зуб больной во рту найдет.

И начнет его сверлить,

Нашу душу изводить.

А когда он зуб полечит,

Нам мгновенно станет легче.

Будем весело плясать,

Айболита целовать.

Сочиним ему стишок —

Стоматольный поздравок!

В календаре праздников на февраль нет дополнительных выходных, но есть много праздничных дат, с которыми стоит поздравить друг друга.

В частности, 14 февраля отмечают самый романтичный праздник — День Святого Валентина. А с 24 февраля по 1 марта украинцы будут праздновать Масленицу.