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Факты / Lifestyle
Наташа Тарчевська |

День стоматолога: лучшие поздравления в картинках

День стоматолога 2021 празднуют во вторник, 9 февраля. Издавна стоматологи считались одними из самых ценных врачей.

День стоматолога: лучшие поздравления в картинках

Неразрывно День стоматолога связан с мученицей Аполлонией Александрийской, погибшей из-за отказа отречься от христианства.

Атрибутами мученицы Аполлонии стали зубы или щипцы: существует поверье, что, если произнести Santa Apollonia, то зубная боль отступит.

Если в вашем кругу есть представители этой замечательной профессии, не забудьте поздравить их.

Факты ICTV публикуют для вас лучшие поздравления с Днем стоматолога 9 февраля.

День стоматолога: поздравления в картинках

День стоматолога: поздравления в картинках

День стоматолога: поздравления в картинках

День стоматолога: поздравления в картинках

День стоматолога: поздравления в картинках

День стоматолога: поздравления в картинках

Календарь церковных праздников на февраль

Факты ICTV публиковали полный календарь церковных праздников на февраль 2021, где собрано немало важных дат.

В частности, в последнем месяце зимы верующие вспоминают святителя Никиту, мученика Никифора, а также отмечают Сретение Господне.

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