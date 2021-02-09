Как сделать предложение в день Святого Валентина

14 февраля все влюбленные отмечают День святого Валентина. В этот день многие признаются в своей любви и делают предложение руки и сердца.

Девушки мечтают об этом всю жизнь, а мужчины думают, как бы оригинально сделать этот серьезный шаг.

Мы собрали несколько интересных идей, которые подтолкнут вас к лучшему предложению вашей второй половинке.

Предложение перед толпой

Чаще всего предложения на улице или перед большим количеством людей самые неожиданные.

Можно договориться с друзьями разыграть вашу возлюбленную, сделать флешмоб или использовать ее увлечение.

Но убедитесь, что ваша избранница не будет против, что ваши чувства выставят на показ перед большой аудиторией.

Скажите это с конфетой

Можно подарить девушке скромную коробку конфет, в которой она и найдет заветную коробочку.

Кроме того, можно купить пакет сладостей и сказать, что вы найдете именно то, что ей понравится больше всего, и со словами “Да, это точно тебе подойдет” достать кольцо из набора сладостей.

Ваша вторая половинка любит сладкое?

Воссоздание первого свидания или особого момента

Для тех, кто уже много лет вместе, интересно воссоздать какой-то значимый для вас момент.

Таким образом вы покажите, насколько он был важен для вас, и удивите любимую.

Вспомните особую фразу, которую она говорила, или повторите нелепую ситуацию, которая с вами произошла.

Это будет забавно и романтично.

Пазлы

Закажите оригинальные пазлы. Сложите их вместе. В итоге там будет предложение прожить с вами всю жизнь.

Либо сделайте на фоторедакторе ваш общий снимок, где девушка уже будет с кольцом, и последний самый важный пазл положите самостоятельно вместе с заветными словами.

Фотоальбом

Соберите ваши лучшие фотографии в альбом. А последняя страница будет гласить А то, что будет дальше , зависит от твоего ответа!

И в момент, когда девушка долистает альбом, сделайте ей предложение.

На языках мира

Есть еще один интересный вариант.

Создайте альбом, в котором на каждой странице напишите фразу “Выходи за меня” на разных языках мира и разбавьте его вашими фото.

Не признавайтесь, как переводятся эти слова.

На последней странице будет вопрос на украинском.

Только убедитесь, что ваша девушка не полиглот, это точно испортит сюрприз.

Испанский: Te Casas Conmigo?

Японский: 私と結婚

Немецкий: Willst Du mich heiraten?

Итальянский: lo sposerete?

Французский: Veux-tu m’épouser?

Португальский: Queres casar comigo?

Украинский: Виходь за мене

Обнаружение кольца где-то неожиданно

Многие используют стрессовые ситуации, чтобы в конце найти кольцо в каком-то неожиданном месте и сделать предложение.

Возьмите билеты за границу и попросите выйти замуж за вас возле достопримечательности.

По старинке можно уехать во Львов и сделать предложение в романтическом месте, либо собраться в Одессу и сделать предложение у моря.

Пожарок на День святого Валентина 2021

День святого Валентина – самый романтичный день в году. И все мужчины стремятся сделать своим любимым женщинам особенный подарок, который бы помог подчеркнуть силу их чувств. Что подарить девушке на День святого Валентина 2021 — читайте на Фактах ICTV.

Фото: George Coletrain / Unsplash