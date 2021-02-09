Гороскоп на неделю, с 8 по 14 февраля 2021 для всех знаков зодиака

Подробный гороскоп на неделю с 8 по 14 февраля 2021 года составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

Новолуние в Водолее 11 февраля откроет новые перспективы, покажет истинное положение вещей по всем сферам жизни. Будьте готовы к неожиданному повороту событий, сюрпризам. Неделя будет богата на встречи с интересными людьми, старыми знакомыми и друзьями. Возникает желание больше общаться с единомышленниками, проводить время в интеллектуальных развлечениях, говорить о политике, проблемах науки.

День влюбленных 14 февраля принесет много приятных эмоций, это будет период растущей Луны, у всех есть прекрасные возможности наладить личную сферу жизни. Те, кто стремятся возобновить давние романтические отношения – смелее действуйте, у вас все получится. Ретроградный Меркурий в этом поможет, также Венера в Водолее способствует объединению.

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В течение недели в подсознании рождаются новые импульсы и идеи, но торопиться не стоит, так как можно допустить ошибку, которую будет трудно исправить. Начиная с новолуния 11 февраля, увеличивается активность людей, а окружающая среда становится более податливой для воздействия.

Гороскоп для Овнов

На этой неделе события будут связаны с друзьями и единомышленниками, а также новыми и современными технологиями. Появляются возможности возобновить любовные или дружеские взаимоотношения, ваши бывшие партнеры могут располагать важной для вас информацией. Хорошее время для коллективной работы, занятий хобби, груп­повых дискуссий. Люди из прошлого способствуют вдохновению, и вы сможете повысить производительность труда. Неприятности связаны с тем, что ранее запланированные мероприятия могут быть отменены или перенесены. Будьте осмотрительны в словах, которые касаются вас.

Гороскоп для Тельцов

Возможно, вы пересмотрите свои цели или смените жизненное направление. Будьте решительнее, ответственнее по отношению к работе и вы сможете произвести приятное впечатление на начальство, получить уважение и перспективы карьерного роста. Появляется реальная возможность реализации уже сформировавшихся планов, благодаря дополнительно полученной информации, установившемуся контакту, использованию деловых связей. Вы можете обрести чье-либо покровительство, главное научитесь использовать нужную информацию в своих целях. Тайное становится явным, поэтому, будьте осторожны, если есть что скрывать. Политические разногласия могут стать камнем преткновения.

Гороскоп для Близнецов

Возможно, вы поймете, что пришло время получить дополнительные знания, повысить уровень своей квалификации. А может быть, ранее приобретенные знания вы сможете, наконец-то, применять на практике и передавать другим. Благоприятное время для знакомства с культурами и религиями других стран, планирования зарубежных поездок и путешествий, особенно в третьей декаде февраля. Чтобы обрести лучшее понимание и перспективы, обстоятельства потребуют от вас выхода за рамки при­вычного окружения. Вы сможете поддерживать связи с людьми, живущими далеко от вас, с иностранцами. Возможно, придется обратиться к юристам, решать спорные вопросы с родственниками.

Гороскоп для Раков

События из разных областей жизни могут послужить катализатором серьезных жизненных перемен. Возможны неудачи в романтических связях, но в этот период вы понимаете истинное отношение к вам со стороны партнеров, а также приходит осознание того, что именно вам нужно в этом плане. При этом обстоятельства сложатся наилучшим образом для преобразования личных и деловых взаимоотношений, их перехода на более высокий, качественный уровень. Хорошее время для внесения изменений в совместные проекты, реконструкции и реорганизации предприятий, пересмотра жизненных направлений. Может возникнуть необходимость разбираться с долговыми и финансовыми обязательствами.

Гороскоп для Львов

Главные события недели будут связаны с вашими взаимоотношениями. В вашей жизни может произойти важная встреча, а существующие отношения выйти на новый уровень. Часто оказываетесь в ситуациях противостояния, но в этот период, вы прорабатываете множество кармических вопросов, учитесь уравновешивать любую ситуацию, учитывая потребности окружающих людей. Не всегда получается выражать себя в меру своего наилучшего потенциала. Необходимо найти точки равновесия, стремиться к компромиссу, так как одно неосторожное слово или действие может способствовать разрушению деловых контрактов, а супружеские отношения рискуют оказаться на грани развода.

Гороскоп для Дев

Возникают сложности при общении и взаимодействии с другими людьми. Необходимо проявить осторожность при управлении транспортом и работе с острыми предметами, техникой. Избегайте импульсивных трат. Чаще чем обычно случаются проблемы с электропроводкой, офисной техникой. Эмоциональная неустойчивость, создает трудности во взаимоотношениях, особенно с женщинами. Нарушается распорядок работы. Возможны проблемы с друзьями и коллегами, в том числе материального и эмоционального характера. Существует тенденция к разрыву устаревших отношений. Многие люди склонны к кардинальным преобразованиям, изменениям в доме.

Гороскоп для Весов

Вам хочется свободы и перемен, поэтому может появиться желание изменить привычное положение вещей. Влечет новое, интересное, необычное. Душа требует чего-то захватывающего, поэтому в сказки и чудеса верится гораздо легче. Но в этот период возможны серьезные просчеты, если игнорировать советы старших и торопиться. Спешка тяжело негативно отражается на карьере и деловой активности. Полезно ориентироваться на будущее, но необходимо реально оценивать свои шансы и возможности, не давая воображению брать верх. Следует хорошенько подумать, прежде чем высказываться. Появляются возможности возобновить или укрепить дружеские отношения, в лучшую сторону происходят изменения в семейных и деловых связях.

Гороскоп для Скорпионов

Происходит мобилизация внут­ренних резервов, именно в кризисных ситуациях достигаются результаты. Неожиданные события могут поменять все планы. В семейных отношениях возможны сюрпризы. Усиливается эмоциональность, чувствительность и агрессивность, испытываете внутреннее напряжение. Вас могут привлечь сфера политики, волнуют глобальные процессы, затрагивающие мировые, общечеловеческие ценности. Вы способны внести существенный вклад в работу коллектива. Благодаря вашим стараниям, давние проекты и работы, даже целые предприятия, могут выйти из кризисных ситуаций. Неделя интенсивной деятельности, порой придется работать на износ.

Гороскоп для Стрельцов

Для личных взаимоотношений не очень благоприятное время, но в деловой сфере все будет отлично. Подавление эмоций полезно там, где требуется собранность, концентрация и конкретика. Присутствует стремление во всем разобраться, найти истину. Удается сконцентрировать свое внимание на самых серьезных проблемах. Активизация памяти способствует строгому анализу событий. Происходит переоценка ценностей, многим важно обрести внутренний стрежень, убедиться в своей правоте. Минимум эмоций, максимум логического подхода и стратегического планирования поможет вам достичь целей или, как минимум, приблизиться к ним вплотную.

Гороскоп для Козерогов

Неожиданные события, в том числе, касающиеся семейных и домашних дел, могут открыть вам истину. Разнообразие в делах, появление неожиданных прогрессивных идей, делает неделю интересной. Благоприятный период для внедрения различных новшеств. Хорошее время для реорганизации работы, покупки оргтехники, автомобиля (особенно б/у). Усиливается интуиция, что способствует принятию верных решений. Проявляются скрытые таланты, а для старых проблем находится неожиданный выход из ситуации. Благоприятны встречи, общение с друзьями и единомышленниками. Неделя подходит для проведения вебинаров, конференций, обучающих мероприятий.

Гороскоп для Водолеев

Вокруг вас атмосфера безэмоционального, спокойного, доброжелательного отношения друг к другу. Это позволяет устанавливать различные контакты и завязывать интересные знакомства. Повышается способность принимать интуитивные, парадоксальные решения. От­каз от стереотипов, потребность изменить что-то в своей жизни, ощущение перемен, жажда свободы открывают новые благоприятные перспективы. Потребность изменить свою жизнь к лучшему способствует нахождению верных методов и достижению целей. Хорошо удается планирование долгосрочных проектов, удачно складываются взаимоотношения с иностранцами или людьми другой культуры. Подходящее время для проведения тренингов, лекций, онлайн мероприятий.

Гороскоп для Рыб

Не бойтесь принимать неожиданные для окружающих решения, хороший период для нововведений. Серьезные разговоры с партнерами будут успешными. Вопросы наследства и алиментов можно решить в этот период наилучшим образом. Финансовая ситуация вашего партнера по бизнесу или супруга может резко измениться. Происходят важные события, связанные с профессиональной деятельностью. Воспользуйтесь этим благоприятным периодом, чтобы обрести популярность, а также привлечь внимание желанного партнера. Так как вам оказывают знаки внимания представители противоположного пола, возможны проявления ревности в ваш адрес, в существующих отношениях появляется напряжение.

Гороскоп здоровья

С помощью планет и знаков зодиака можно классифицировать органы и системы тела человека. Поэтому анализ гороскопа позволяет понять потенциал возникновения заболевания. Все изменения состояния здоровья могут проявляться на трех уровнях: духовном, психическом и физическом.

Общий гороскоп по знакам зодиака носит рекомендательный характер и не может заменить личную консультацию астролога или врача.

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