Лунный календарь стрижек на февраль 2021 года предусматривает много благоприятных дней для смены имиджа, даже кардинальной.

Однако не стоит забывать о неудачных периодах, которые могут вызвать изменение самочувствия, настроения и, соответственно, влиять на состояние волос после стрижки или окраски.

Факты ICTV подготовили подробный календарь стрижек на февраль 2021, чтобы вы смогли выбрать подходящее время для визита в парикмахерскую.

Лунный календарь стрижек на февраль 2021

Лунный астропрогноз на 1 февраля

Удачный день для стрижки или окраски волос. Изменение внешности улучшит не только настроение, но и самочувствие.

Лунный астропрогноз на 2 февраля

2 февраля подходит для стрижки, однако не для кардинальных изменений. Сегодня можно сделать привычные процедуры — подстричь волосы, секущиеся кончики или обновить краску.

Лунный астропрогноз на 3 февраля

Нейтральный период. Эксперименты с волосами не навредят, но и не окажут положительного влияния.

Лунный астропрогноз на 4 февраля

Неудачный день как для стрижки, так и покраски. Отложите поход к мастеру на более благоприятное время.

Лунный астропрогноз на 5 февраля

Еще один нейтральный день. С одной стороны, смена имиджа может положительно повлиять на карьерный рост, однако с другой — ухудшить самочувствие.

Лунный астропрогноз на 6 февраля

Сегодня лучше не трогать волосы. Максимум — займитесь домашним уходом.

Лунный астропрогноз на 7 февраля

7 февраля не стоит стричь и красить волосы, тем более, что эта дата приходится на воскресенье.

Лунный астропрогноз на 8 февраля

Один из лучших дней в месяце для визита к мастеру. Стрижка, окрашивание или укладка — сегодня можно прибегнуть к смелым экспериментам. Полистайте модные журналы и подберите себе образ по душе.

Лунный астропрогноз на 9 февраля

Удачный период для изменения прически. После этого на вас больше будут обращать внимание, есть большая вероятность новых знакомств.

Лунный астропрогноз на 10 февраля

10 февраля — день с нейтральным оттенком. Чтобы не подвергать себя неприятностям, перенесите поход в парикмахерскую на другой день.

Лунный астропрогноз на 11 февраля

Луна будет в фазе новолуния. Стрижка — не лучший вариант в этот день. Она может негативно повлиять на волосы — они лишатся энергии и будут менее здоровыми.

Лунный астропрогноз на 12 февраля

Сегодня лучше собственноручно провести процедуры по уходу за волосами. После рук мастера на коже головы может появиться перхоть, а изменение прически может вызвать негативные реакции окружающих. Поэтому сегодня обходите салоны красоты стороной.

Лунный астропрогноз на 13 февраля

В этот промежуток времени астрологи не рекомендуют стричь волосы. После процедуры есть вероятность ухудшения самочувствия и финансового положения.

Лунный астропрогноз на 14 февраля

В воскресенье, 14 февраля, будет преобладать негативная энергия, поэтому по возможности не посещайте парикмахерскую.

Лунный астропрогноз на 15 февраля

Изменение имиджа не принесет положительных эмоций, новая прическа очень быстро вам наскучит. Неудачными будут любые операции с волосами.

Лунный астропрогноз на 16 февраля

Стрижка сегодня может стать причиной ослабления иммунитета и появления депрессии.

Лунный астропрогноз на 17 февраля

17 февраля — довольно противоречивый день. С одной стороны, стрижка будет способствовать быстрому росту волос, а с другой — может вызвать конфликты и проблемы со здоровьем.

Лунный астропрогноз на 18 февраля

Отличный день для смены прически. Новая стрижка поднимет самооценку, принесет радость и удачу. Окраска в натуральные оттенки будет вам подходить.

Лунный астропрогноз на 19 февраля

Сегодня можно записаться на стрижку, однако окрашивания лучше избегать.

Лунный астропрогноз на 20 февраля

20 февраля специалисты советуют отказаться от стрижек, однако можно подровнять волосы или поэкспериментировать с изменением цвета.

Лунный астропрогноз на 21 февраля

Эксперименты с волосами придадут уверенности в себе, тем более они будут быстрее расти. Однако от кардинальных изменений лучше отказаться.

Лунный астропрогноз на 22 февраля

Не желательно посещать салон красоты сегодня. Иначе вы рискуете навлечь беду и проблемы со здоровьем.

Лунный астропрогноз на 23 февраля

Изменение имиджа сегодня придаст вам привлекательности. Проведите домашние процедуры для укрепления и оздоровления волос, не забывайте также о массаже головы.

Лунный астропрогноз на 24 февраля

Стрижка или окраска будут способствовать улучшению материального положения, а также помогут укрепить отношения с руководством. Поэтому смело отправляйтесь в салон.

Лунный астропрогноз на 25 февраля

Астрологи утверждают, что операции с волосами могут вызвать неудачу. Однако, с другой стороны, сегодня удачное время для экспериментов с цветом волос. Если вы давно мечтаете о новом оттенке, сегодня удачный день для реализации замыслов.

Лунный астропрогноз на 26 февраля

26 февраля поход в парикмахерскую может вас удивить и расстроить. Займитесь повседневными делами, а изменение внешности запланируйте на потом.

Лунный астропрогноз на 27 февраля

Сегодня очередной нейтральный период для стрижки и окрашивания, однако результат будет вам по душе.

Лунный астропрогноз на 28 февраля

Нежелательно стричься в этот период. Любые изменения могут стать причиной неудачи.

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