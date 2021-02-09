Накопительная пенсионная система может заработать в 2021 году

Премьер-министр Денис Шмыгаль надеется, что правительству уже в этом году удастся запустить накопительную пенсионную систему.

По его мнению, накопительная пенсионная система будет давать возможность украинцам получать достойные пенсии и развивать экономику страны. Поэтому введение такой системы — важная задача для властей.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на форуме Украине 30. Коронавирус: вызовы и ответы.

По его словам, правительство разработало с Министерством социальной политики стратегию внедрения накопительной пенсионной системы.

Поэтому Кабмин в течение года будет работать с профильными комитетами Верховной Рады над принятием закона о введении накопительной пенсионной системы.

В Украине могут ввести ежегодную индексацию пенсий

Кабмин предлагает с 2022 года установить ежегодную индексацию пенсий не позднее 1 марта.

Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что этот вопрос не должен быть элементом политических манипуляций. Правительство предложило установить четкие рамки индексации пенсий.