Южная Корея запускает тест на Covid-19 для домашних кошек и собак

В Южной Кореи домашним кошкам и собакам будут делать тесты на коронавирус, если у них появятся симптомы.

Это произошло через несколько недель после того, как страна сообщила о первом случае Covid-19 у животного — котенка.

Домашнее животное должно быть помещено на карантин дома, если тест на вирус дает положительный результат.

— Нет необходимости отправлять домашнее животное в изолятор, поскольку нет никаких доказательств того, что Covid-19 может передаваться между людьми и домашними животными, — рассказал сотрудник службы контроля заболеваний.

Но если владельцы питомца госпитализированы с Covid-19, слишком больны или слишком стары, чтобы заботиться о нем, домашнее животное будет помещено в карантин в городском учреждении.

В Южной Корее пациенты с Covid-19 обычно помещаются в карантинные учреждения, если им не требуется стационарное лечение.

Власти напоминают, чтобы жители держали домашних животных на расстоянии не менее двух метров от людей и других домашних животных, когда выгуливают их.

Цифровые паспорта для собак

В китайском городе Ханчжоу оцифровали носы собак. Отныне в городе будет работать система распознавания носов домашних любимцев.

Для этого надо загрузить специальное приложение от компании Alibaba, сделать фото, после чего животное получит цифровое удостоверение. Такой сервис позволит идентифицировать собаку, если она потеряется.